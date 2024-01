Mostra Igualada presenta la imatge de la 35a edició

Publicitat

La fira d’espectacles infantils i juvenils Mostra Igualada ha presentat avui la imatge de la 35a edició, obra de l’agència de disseny igualadina, Quartada. El cartell, protagonitzat per una butaca, es planteja com una escenografia, en la que es presenten dues franges de color que actuen com a teló obrint-se i que dona pas a una escena onírica que busca capturar la màgia que ofereix la Mostra, amb una imatge simple però impactant.

Els creadors de la imatge expliquen que “mitjançant una peça de poesia visual, volem transmetre l’essència del viatge imaginatiu que el teatre ofereix. La butaca buida actua com a invitació, convidant cada espectador a iniciar el seu propi viatge, explorant el poder transformador de les arts escèniques. Elevant-se pel cel amb la lleugeresa dels núvols, descobriran nous horitzons.”

Quartada, els creadors de la imatge

Quartada és una agència de disseny i màrqueting integral, especialitzada en oferir estratègies creatives. Està formada pels igualadins Albert Soler, Albert Vendrell, Pau Parcerisas, Mariona Pujol i Sara Esquerra. Quartada té una estructura accessible que els permet treballar conjuntament amb el client i abraçar la totalitat dels seus projectes. El seu equip és molt versàtil i capaç d’englobar tota classe de projectes; està format per professionals que s’han especialitzat en diferents àmbits del disseny gràfic i la comunicació. A tots els uneix la passió pel que fan. L’agència Quartada està especialitzada en tres eixos: Brànding, Disseny i Màrqueting. Fins ara han treballat en nombrosos projectes locals i d’arreu del territori.

Oberta la inscripció de professionals a la 35a Mostra Igualada

Aquest dimecres 17 de gener, coincidint amb la presentació de la imatge, també s’ha obert el període d’acreditació dels professionals, a través del web de la fira. Un any més, la Mostra PRO Catalan Arts, el conjunt d’activitats dirigides als professionals, s’instal·larà a les Encavallades del Museu de la Pell i tindrà La Llotja com a epicentre de tota l’activitat.

Les inscripcions romandran actives virtualment fins al 31 de març. A partir d’aquesta data, els professionals es podran inscriure directament a la Llotja, durant els dies de la Mostra. A la secció professional del web de la Mostra es detallen totes les instruccions per acreditar-se així com els avantatges d’inscriure’s a la fira com per exemple invitacions i reduccions en el preu de les entrades, accés als espais exclusius per a professionals, inclusió de les dades de l’entitat al llistat de professionals o preferència en la reserva d’allotjament.

