12 d'agost de 2025

Divendres comença la Festa Major de Santa Maria de Miralles

Santa Maria de Miralles escalfa motors per a una de les cites més esperades del calendari estival: la Festa Major. Amb un programa ple d’activitats pensades per a totes les edats, l’Ajuntament ha treballat per oferir tres dies de celebració, tradició i comunitat del 15 al 17 d’agost. Enguany, la festa aposta per una fórmula que mai falla: cultura popular, música en directe, activitats infantils i espais per compartir taula i emocions.

Dijous 15 d’agost: un inici festiu amb esperit familiar

La festa arrencarà el dijous 15 d’agost a les 19:30 h amb una missa cantada a l’església de Sant Romà. Un cop acabada la cerimònia, els més petits prendran el protagonisme amb un taller de pintacares que farà volar la seva imaginació. A les 20:30 h, la plaça es convertirà en un espai de joc i complicitat amb el tradicional bingo popular, on no faltaran els riures i els premis.

Tot seguit, i sense moure’s del lloc, començarà una de les propostes més esperades: el Sopar sense forquilla, la Sardinada popular, una trobada gastronòmica informal per llepar-se els dits i fer germanor. I per tancar la primera jornada, cinema a la fresca amb crispetes i sota les estrelles, pensat perquè grans i petits gaudeixin plegats de la màgia del setè art.

Divendres 16 d’agost: energia, cultura i molt de ritme

El divendres començarà al Castell, amb una sessió de Qigong-Ioga a les 9:00 h per despertar cos i ment en un entorn privilegiat. A l’acabar, s’oferirà un esmorzar per a tots els participants.

A la tarda, l’activitat es traslladarà a la plaça de l’església. A les 20:00 h, la companyia Anna Confetti oferirà l’espectacle “La Cadira”, una proposta teatral divertida i plena de sorpresa per a tots els públics. En acabar, tindrà lloc un dels moments més emotius de la festa: la lectura del Pregó de Festa Major, que donarà pas al sopar popular i al concert de Son de l’Havana, que farà ballar la plaça amb els seus ritmes mariners i festius.

Dissabte 17 d’agost: cloenda amb espectacle i molta emoció

El matí del darrer dia de la Festa Major estarà dedicat als més petits, amb l’espectacle “Pista que vinc” de Tot Circ i inflables d’aigua a partir de les 11:00 h al recinte de l’Ajuntament. A la tarda, a les 18:00 h, la tirada de bitlles catalanes reunirà grans i petits en una activitat tradicional que mai falla.

Seguidament, es viurà un moment simbòlic i molt esperat: la presentació de l’hereu i la pubilla del poble, que representen el relleu generacional i el compromís amb la cultura popular. I per continuar la festa amb un toc de distinció, el grup 12 to 12 Quintet oferirà un gran concert homenatge a Frank Sinatra i els clàssics del swing i el jazz.

Finalment, el sopar de carmanyola posarà el punt final a la festa, amb tothom assegut a taula, compartint plats, històries i la satisfacció d’haver viscut uns dies plens d’energia i esperit de comunitat.

Una festa per fer poble

Amb el lema “Festa Major en família”, Santa Maria de Miralles reivindica un model de festa propera, participativa i oberta a tothom. Tres dies que combinen cultura, diversió i convivència en un entorn rural privilegiat.

L’Ajuntament us anima a acostar-vos al municipi per gaudir d’una programació diversa i pensada per a tots els gustos. Un estiu més, la Festa Major esdevé una celebració de l’orgull de poble i de les ganes de viure plegats la festa i la cultura popular.”

