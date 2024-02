Places disponibles per al club de lectura Llegir el Teatre de la Biblioteca

Publicitat

La Biblioteca Central d’Igualada compta des de fa cinc anys amb el club de lectura especialitzat Llegir el Teatre, on es comenten els textos teatrals que es representen al Teatre Municipal L’Ateneu o al Teatre de l’Aurora. Actualment aquest club compta amb disponibilitat de places, així que les persones interessades només han de contactar amb la Biblioteca, personalment, per correu electrònic (b.igualada.c@diba.cat) o per telèfon (93 8049077).

Les properes trobades del club es faran a l’abril i el maig, en funció de la cartellera teatral prevista a l’Ateneu. Així, el dijous 10 d’abril a les 7 el club es reunirà a la Biblioteca per comentar «L’auca del senyor Esteve», de Santiago Rusiñol. Uns dies abans, el diumenge 7 d’abril, els participants aniran al teatre Ateneu a veure l’adaptació que ha fet La Puntual d’aquest clàssic català, i podran gaudir d’un petit descompte. La propera trobada es farà el dijous 24 d’abril per parlar del llibre de Michela Murgia «Instruccions per fer-se feixista», mentre que l’obra teatral protagonitzada per Mercè Arànega tindrà lloc el diumenge 21 d’abril.

Finalment, el mes de maig es farà la trobada per parlar de «Pigmalió» de Bernard Shaw, adaptada per Joan Oliver. La representació teatral s’haurà fet uns dies abans, el diumenge 19 de maig a les 6 de la tarda, en una obra protagonitzada per Lloll Bertran i Manel Barceló.

El club Llegir el Teatre és gratuït i la Biblioteca deixa als assistents els exemplars dels llibre a comentar. A més poden gaudir d’un descompte en el preu de l’entrada a les obres teatrals. La moderadora del club és Dolors Palomas Castellví.

