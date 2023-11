Montbui actualitza les ordenances fiscals amb una pujada significativa de la taxa de gestió de residus

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va aprovar aquest dijous, de forma inicial, les ordenances fiscals per a l’any 2024.

Entre les novetats més destacades cal assenyalar que el tipus impositiu de l’Impost de Béns Immobles (IBI) passarà del 0’605 al 0’696, adequant-lo als tipus de municipis similars. S’actualitza la taxa de gestió de residus que passarà de 120 a 138 euros, suposant un increment del 15% que també s’aplicarà a les taxes de les activitats econòmiques. S’eliminarà la bonificació del 75 per cent de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per a nova implantació d’activitats econòmiques que justifiquin l’interès públic, ja que es considera depassada la primera fase d’incentiu per la implantació d’empreses al polígon industrial. També s’actualitzen algunes tarifes de serveis municipals per aproximar-los al cost del servei; preus de tallers, cursets, servei de grua municipal, activitats de lleure o els preus d’ús de les sales municipals. Finalment, se suprimeix la tarifa de 6 euros del servei de finestreta única.

Adrià Castelltort, regidor d’Hisend, va assenyalar algunes de les millores que “hem incrementat el personal de Brigada Municipal de sis a nou persones, hem duplicat el personal estructural de neteja en equipaments de cinc a 10 persones. Hem apostat per disposar d’un servei de Secretaria al 100 per 100, hem incorporat el servei de Tresoreria d’Habilitació Nacional, hem reforçat el cos de Policia Local, hem incrementat la dedicació de l’enginyer municipal. Tenim tècnic de medi ambient al 100 per 100 de dedicació perquè és un tema cada cop més important. També tenim un nou departament de Recursos Humans, nous serveis administratius i d’atenció al públic…” Entre els nous serveis, el regidor d’Hisenda va recordar que “hem obert una tercera llar d’infants, “Montxic”, al Casc Antic, i hem reforçat la plantilla amb tres noves educadores. També hem apostat per beques d’escolarització, beques d’activitats per a joves, beques pels casals, subvencions per a arranjament d’habitatges, hem fet importants inversions en cultura donant vida a MontÀgora i tot el suport que hem pogut a les entitats i a les escoles, hem recuperat el ball de la gent gran i hem posat ordre a Mont-aQua, etc”.

A nivell intern, Castelltort explicava que “hem regularitzat una cinquantena de contractes, posant al dia l’administració i complint amb els requisits legals que cada dia són més restrictius”. El regidor d’Hisenda montbuienc també va assenyalar que “com que hem superat els 10.000 habitants, hem passat de 13 a 17 regidors i hem d’assumir noves competències. Tot aquest context té conseqüències econòmiques per l’Ajuntament”. Castelltort va parlar també sobre el procés d’aplicació de la Relació de Llocs de Treball de la plantilla del personal municipal, amb el corresponent procés de revisió dels nivells retributius. Com va explicar Adrià Castelltort “des de l’Equip de Govern es vol continuar amb l’adequació econòmica que els treballadors mereixien, per tenir-los implicats al màxim en aquesta millora dels serveis”.

Un mal reciclatge ens fa pagar més

La pujada de la taxa de residus s’explica perquè d’acord amb la normativa estatal en vigor, el març de 2023 els costos de la gestió de residus municipals han d’estar coberts per l’import de la taxa municipal. A l’Ajuntament montbuienc aquest servei li costa 930.000 euros mentre que els ingressos que rebia l’Ajuntament per aquesta taxa són de 640.000 euros. Hi ha un dèficit en aquest servei de 290.000 euros.

Durant el debat del punt, l’Alcalde Jesús Miguel Juárez va recordar que “ Montbui és un municipi que està a la cua en els indicadors, no ens hem d’amagar de res. Estem en el municipi que estem, i ho tenim d’aquesta manera, però ens hi deixarem la pell per donar la volta a aquests indicadors; fracàs escolar, renda per càpita, reciclatge… Per millorar el municipi, necessitem també fer créixer com a Ajuntament, dimensionar-ho per garantir els millors serveis possibles. Les actualitzacions d’impostos són impopulars, però nosaltres som responsables i valents. La nostra obligació és treballar dia a dia per millorar el nostre municipi i ho estem fent”.

L’actualització de taxes es va aprovar amb els vots favorables dels 11 regidors i regidores de l’Equip de Govern (Ara Montbui) i amb els vots en contra dels quatre regidors del PSC Montbui i del regidor de Vox.