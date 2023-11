“Solitud a Stromboli”, sota la direcció d’Imma Colomer i amb la interpretació de Fina Rius, a l’Aurora

Aquest divendres arriba al Teatre de l’Aurora Solitud a Stromboli, un text de Núria Casado, dirigit per Imma Colomé i interpretat per Fina Rius.

La Dra. Nela Simari, una distingida experta en el camp de la literatura comparada, ofereix una peculiar “conferència inaugural” entorn de la influència de Víctor Català sobre l’aclamat director italià Roberto Rossellini. La seva lliçó magistral no només ens endinsa en els universos paral·lels de Solitud i Stromboli, sinó que, a més, aborda el concepte d’autoria, i sobretot, qui surt a la llum i qui roman a l’ombra.

A través del text de Núria Casado Gual i sota la direcció de la coneguda Imma Colomer, l’actriu Fina Rius encarna brillantment a una conferenciant que despullarà la seva ànima davant el públic per donar veu a les dones invisibilitzades en el món de l’art.

En aquesta ocasió tindrà lloc una única funció el divendres 3 a les 20 h.

Abonaments ja a la venda

Ja estan disponibles els abonaments per a la Programació Setembre/Desembre 2023, que ofereix 3 espectacles per 36 euros amb un 33% de descompte. A més, pel fet d’adquirir aquest abonament també es podrà gaudir d’un descompte del 33% (de 6 €) per a la resta d’espectacles de la programació.

Venda d’abonaments fins el 19 de novembre a www.teatreaurora.cat o bé trucant al 93 805 00 75 (només dies laborables).

Projecció STROMBOLI (1950)

El Cineclub Ateneu projecta aquesta tarda STROMBOLI (1950), una genial pel·lícula de l’italià Roberto Rossellini. I la primera col·laboració amb l’actriu Ingrid Bergman. En aquesta ocasió el Cineclub Ateneu, amb col·laboració amb el Teatre de l’Aurora, us oferim una singular experiència.

La trobada serà avui, dijous 2 de novembre, a 20:00h a la Sala de Socis de l’Ateneu. Entrada gratuïta.