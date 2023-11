ERC anuncia que ‘presentarà al·legacions per evitar la pujada d’impostos’ i que ‘s’haurà de tornar a portar al ple’

El portaveu republicà, Enric Conill, ha anunciat que “el seu grup presentarà al·legacions a l’apujada d’impostos més gran de la història feta per Marc Castells i pactada amb Jordi Cuadras del PSC”, que es va aprovar inicialment el passat dimarts en el ple municipal, amb el vot contrari d’ERC. Conill s’ha mostrat “totalment en contra d’aquesta apujada del 7% de l’IBI, del 27% de la taxa d’escombraries, de l’11% de les plusvàlues i de totes les altres taxes municipals” ja que “és un augment injust, desproporcionat i abusiu dels impostos. Ja som la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya i la 10a ciutat de l’estat espanyol”. Segons els republicans “Marc Castells necessita rescatar l’ajuntament de la seva pròpia mala gestió i ho fa pagar, de nou, als igualadins i igualadines.”

Tot i que Junts per Igualada i el PSC van aprovar aquestes pujades d’impostos, Enric Conill explica que ara s’obra el període d’exposició al públic i de presentació d’al·legacions, on qualsevol ciutadà pot presentar al·legacions a la proposta inicialment aprovada i que aquestes al·legacions s’hauran de portar al ple. Per tant, explica, “encara hi ha marge per revertir aquesta pujada i demanem a tots els ciutadans que ho considerin que presentin al·legacions per fer pressió al govern municipal de Marc Castells i al seu soci, el PSC, perquè rectifiquin”.

Conill exposa que “volem explicar aquest procediment perquè hem vist molt gent enfadada i per tant es de justícia que puguin presentar al·legacions per poder fer més pressió i que Castells i Cuadras rectifiquin. Hi som a temps i només és qüestió de voluntat política revertir la situació”.

ERC presentarà al·legacions

Esquerra proposarà en aquestes al·legacions eliminar els increments d’impostos “tant desmesurats i injustos” que ha aprovat Marc Castells i Jordi Cuadras i aquesta al·legacions s’hauran de tornar a portar al ple municipal. Conill assegura que “totes les altres ciutats mitjanes, les similars a la nostra en mida i en ciutadans, tenen uns impostos molt més baixos” i assegura que “si aquestes ciutats poden tenir uns impostos més baixos, per què Igualada ha de tenir els més cars de Catalunya?”.

Enric Conill també explica que “l’alcalde Marc Castells ha enganyat a la ciutadania perquè no va explicar durant la campanya electoral que faria l’apujada més gran de la història d’impostos i taxes” i assegura que “molts ciutadans i ciutadanes van confiar amb ell i els ha enganyat i a més a més ho ha fet durant el primer any de mandat municipal tot esperant que d’aquí 4 anys, quan hi hagi eleccions, ningú se’n recordi”.

Finalment el portaveu republicà afirma que la “mala gestió” del govern municipal ara es fa pagar als ciutadans i ciutadanes d’Igualada, que “ja pateixen els impostos més cars de Catalunya i que veuen com cada dia és tot és més car i a sobre Castells els fa pagar la seva mala gestió econòmica, fent un rescat de les seves pròpies finances municipals pagada pels veïns i veïnes d’Igualada”.