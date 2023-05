L’Igualada Rigat acomiada una temporada entre els grans i pensant en el futur

No va poder ser. L’IHC va acomiadar dissabte la temporada després de caure a les Comes amb el Deportivo Liceo, actual campió de l’OK Lliga, per 1-7 en el segon partit del “play-off” pel títol. Res a veure amb el primer xoc, quan els igualadins van perdre a la pròrroga. Punt i final a una temporada en la qual els arlequinats han acabat setens a la classificació, amb una plaça per a la propera WS Europe Cup (Cers) i amb una sensació molt positiva de la feina feta. Un equip per a somniar.

Abans de començar, els jugadors i cos tècnic de l’Igualada van formar a la pista amb una samarreta vermella amb el 22 a l’esquena i la paraula “Capitano”, en clar sentit de suport -i d’estima- pel capità Roger Bars, que la setmana passada va conéixer que haurà de passar per quiròfan per la seva lesió de creuats… Deu mesos de baixa, almenys.

Els corunyesos van venir a les Comes a solucionar l’eliminatòria per la via ràpida, i ho van aconseguir més fàcil del què pensàvem. Els de Copa van sortir a la pista més clars d’idees i sense prendre’ls a l’IHC com un sparring, tal i com va succeir en el primer partit, i això no li treu gens de mèrit al partidàs que van fer els arlequinats. Però és que la diferència de potencial -i de pressupost- hi és, i això, més d’hora que tard, s’acaba notant.

L’eliminatòria es va sentenciar en el primer tram del partit, sense donar opció a un Igualada molt tou en defensa, davant una certa agressivitat en el Liceo, també defensant l’àrea de Martí Serra. Els nostres van trigar a mossegar als gallecs, tant que ja perdien per 0-3, gràcies a una excel.lent jugada de Dava Torres que va fer el passi de la mort a César Carballeira, primer; per un gol de Pol Monrubia amb un fort xut que es va colar a la porteria de Guillem Torrents, després; i, finalment, una jugada de Bruno di Benedetto, que va sucar pocs segons després d’entrar a pista. Llavors va ser quan Yeste va enviar una bola al travesser, en la primera ocasió clara de l’IHC… als setze minuts de joc. Per fer més mal encara, el Liceo va respondre de seguida amb el 0-4, altre cop de Monrubia. Aquí va expirar l’eliminatòria.

Mica en mica l’IHC Rigat va començar a apretar, però tímidament. A la segona part, a la fi va arribar el primer gol dels igualadins, en un rebot de Serra que Yeste va saber aprofitar molt oportunament davant el porter. Aviat el Liceo va tornar a avisar, amb una bola al pal de Monrubia, amb diferència el jugador més despert dels gallecs en tot el partit. De fet, un xut creuat amb la seva signatura va fer l’1-5. Poc abans d’acabar, els gallecs firmaven el resultat final amb dos gols més. Massa càstig.

Per cert, un partit sense ni una sola falta directa, determinants en el resultat del primer partit, ni tampoc cap penal. Molt curiós.

IGUALADA RIGAT, 1 (0+1): Guillem Torrents, Uri Llenas, Tety Vives, Marc Carol i Mabe Marimón. També Gerard Riba, Mats Zilken, Nil Cervera i Bernat Yeste (1).

DEPORTIVO LICEO, 7 (4+3): Martí Serra, Lluís Ricart, César Carballeira (1), Dava Torres (1) i Alex Rodríguez (1). També Pol Manrubia (3), Bruno di Benedetto (1) i Arnau Canal.

Àrbitres: Sergi Mayor i Oriol Escobar. Sense mostrar targetes.

Gols: 0-1, César Carballeira (7′). 0-2, Pol Monrubia (11′). 0-3, Bruno di Benedetto (14′). 0-4, Pol Manrubia (16′). Descans. 1-4, Bernat Yeste (33′). 1-5, Pol Manrubia (39′). 1-6, Alex Rodríguez (48′). 1-7, Dava Torres (49′).