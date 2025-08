Presentada la Festa Major de Vilanova del Camí 2025

Vilanova del Camí ja escalfa motors per viure una nova edició de la seva Festa Major, que enguany tindrà lloc del 4 al 8 de setembre de 2025. Uns dies intensos que, com destacava la regidora de Cultura, Festes i Agermanament, Carlota Silva, “convocaran de nou tot el veïnat als carrers i places del municipi, per compartir moments de convivència i gaudir d’una programació pensada per a públics de totes les edats”.

Amb més de seixanta activitats programades, la regidora destaca que l’objectiu continua sent el mateix: fer una festa de poble oberta, inclusiva i participativa. En aquest sentit, un dels primers elements que ja ens convida a entrar en l’ambient festiu és el cartell d’aquesta edició, obra del vilanoví Manolo Cano, president de l’Associació Cultural Camp del Rei. Amb una proposta visual suggerent, Cano ha representat els preparatius de la festa com si fos un plat a cuinar, oferint simbòlicament “un menú per a tots els paladars”.

Pel que fa a les novetats d’aquest any, una de les més destacades és el canvi de dia de la proclamació de la pubilla, l’hereu, la pubilleta i l’hereuet, que s’avança al dijous. Fins ara es feia divendres, just abans del pregó, però segons la regidora, “s’allargava massa la jornada” i per això s’ha optat per separar aquests actes emblemàtics.

El pregó es manté el divendres i aquest any anirà a càrrec de l’artista vilanovina Sheila Grados, “a qui ja fa temps teníem ganes de proposar-li, perquè tot i que hi ha col·laborat altres cops, no se li ha encarregat mai a ella”, explica la regidora de Cultura.

Una altra de les apostes d’aquest 2025 és l’espectacle amb en Peyu “La niña bonita” un bingo amb molt teatre i bon humor que repartirà com a premi especial un pernil. També s’ha posat especial atenció a la música amb els grups de versions Mala vida, Lo + Pop i Versión Imposible, i dues orquestres: el Grup Crystal i l’Orquestra Vancouver per animar les tardes i nits de festa. Per contra, no hi haurà cap artista conegut al cartell, però ha estat una decisió meditada, afirma Carlota Silva, tenint en compte que “els catxés dels artistes han pujat molt i es menjarien tot el pressupost”.

El programa de Festa Major 2025 arribarà al llarg del mes d’agost a les llars vilanovines, però de moment tenim la versió digital i ja podem començar a fer el tafaner i reservar la cita que més ens agradi a l’agenda.

La festa arrencarà dijous amb una jornada de caràcter familiar i comunitari, amb tallers infantils, espectacles inclusius i, com a novetat destacada, la proclamació de la pubilla, l’hereu, la pubilleta i l’hereuet, que enguany s’avança a aquest dia per guanyar fluïdesa al calendari. També es farà el reconeixement a les entitats locals. El dia es tancarà amb l’espectacle La niña bonita a la pista de l’Escola Joan Maragall.

Divendres: pregó, versots, sardinada i grups de versions

Divendres el dia comença amb exposicions i la ja tradicional presentació de les penyes. Al vespre, el pregó de Festa Major donarà pas a la cercavila, els versots dels diables Els Cabrons de Vilanova i una animada sardinada popular. També es tancarà el dia amb música: concert amb Versión Imposible a la plaça i a l’Embarraca’t amb Angangas, un altre grup de versions.

Dissabte: Tardeo a l’Embarraca’t i, un any més, torna Vaparir Tour

La de dissabte també serà una jornada intensa amb activitats infantils, esportives, concurs de penyes i paelles, música, botifarrada i, per descomptat, el correfoc infantil i concerts de versions amb Mala Vida i Lo + Pop. També repetirà el Vilaprix, amb nova ubicació al pati de l’escola Marta Mata.

I a l’Embarraca’t el jovent podrà gaudir d’un Tardeo amb el grup de versions Enfiestaos i a mitjanit una nova edició del Vaparir Tour.

Diumenge: tradició en forma de cercavila, castells, sardanes i foc

Les tradicions marcaran la matinal de diumenge, un any més, amb cercavila de gegants, ballada de sardanes, dansa de Vilanova i diada castellera amb els Moixiganguers d’Igualada i colles convidades. I a la tarda, vermut popular amb entrega de premis i el gran correfoc de Festa Major, que donarà pas al piromusical final.

Un dilluns pensat per a petits i grans

L’últim dia de festa està dedicat al matí als més petits amb tallers infantils, festa de l’escuma i holi, i la tarda, amb les clàssiques havaneres i rom cremat.