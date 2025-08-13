L’espai Creatiu La MaCa acull aquest mes d’agost dos artistes mexicans que estaran en residència

Aquest mes d’agost, l’espai creatiu La MaCa al barri del Rec d’Igualada, acollirà en residència, els dos artistes mexicans Juan Luis Potosí i Feng Chuy. Els dos artistes s’instal·laran a La MaCa per crear una sèrie d’obres que es presentaran el dijous 4 de setembre en una exposició a la galeria PAAM Project al barri Gòtic de Barcelona.
Aquesta exposició forma part del projecte ‘Espíritu Callejero’, una col·laboració entre els dos artistes amb una gira de tres exposicions -San Miguel de Allende, Barcelona i Guadalajara-, on des de llenguatges diferents, comparteixen un mateix pols: el del carrer, el que és intuïtiu, el que és visceral. Des de la figura fins a l’abstracció, tots dos exploren emocions crues, materials honestos i formes que evoquen la memòria, el cos i el caos.
Juan Luis Potosí és un artista i escultor autodidacte, el treball del qual ha estat exposat i col·leccionat per museus i galeries de Mèxic, Estats Units i Canadà. I Jesús Villalpando (Feng Chuy), és un artista plàstic i urbà, llicenciat en Arts Visuals per la Universitat de Guadalajara, que ha guanyat premis a biennals i ha realitzat més de 40 exposicions a Mèxic i l’estranger, amb residències als Estats Units i al Regne Unit.
L’Espai Creatiu de La MaCa és un dels màxims exponents de la recuperació i transformació que s’està duent a terme al barri del Rec d’Igualada, en base a iniciatives privades, que estan recuperant i rehabilitant espais industrials en desús. Configurada per una vintena d’artistes i activistes, La MaCa acollirà en residència els dos artistes mexicans, amb la voluntat de què es puguin promoure moltes més col·laboracions com aquestes al barri del Rec, vist l’interès de diversos artistes del món pels espais industrials que habiten aquest barri d’Igualada.