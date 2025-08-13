Dr. Kimsy llança “Una Com Cal”, un tema carregat de crítica i reivindicació

Gairebé quatre mesos després de la seva darrera cançó Aorta (abril 2025), l’artista emergent Dr. Kimsy torna a irradiar traient a la llum Una Com Cal (agost 2025); l’última entrega de l’artista en què, a través d’una lírica punyent, posa en evidència les mancances que pateix el jovent a Igualada.
A Una Com Cal, Dr. Kimsy experimenta en una tònica diferent del que havíem vist fins ara de l’artista, i posa la crítica al centre reivindicant, sobretot, la manca d’habitatge com a dret, el retrocés del català, el sobreus de pantalles a les escoles, o la inacció del govern municipal davant les necessitats de les entitats culturals de la ciutat. En paraules de l’artista “tenia ganes d’escriure sobre Igualada, que és la meva ciutat, i fer-ho parlant de com estem ara mateix aquí, o situacions urgents que té Igualada com és l’habitatge”.
Una nova etapa musical: “Dr Kimsy i Els socis”
Dr. Kimsy aprofita el llançament de la seva darrera cançó per anunciar novetats d’envergadura en el seu projecte musical. Es tracta de la nova etapa “Dr. Kimsy i els socis”, la jove banda que veurem als escenaris, i que s’estrenaran el diumenge 24 d’agost a les 00 h a la Pius XII, en el marc de la Festa Major Alternativa d’Igualada, organitzada per la Collanada.
La banda està composta per Dr. Kimsy a la veu, Iu Combalia a la guitarra, Marc Serra a la bateria, Pau Orpí a la trompeta i Bernat Marimon al baix.
L’artista actuarà per primera vegada acompanyat de la banda, el diumenge 24 a les 00 h a la pl. Pius XII, en el marc de la FMA de la Collanada
Kimsy explica com amb els Socis han estat creant un nou directe, “estem versionant totes les cançons que ara mateix estan en sons digitals, i les estem passant a analògic”. L’artista explica amb il·lusió aquesta nova etapa musical, que s’estrenarà per al públic diumenge 24.
Pel que fa a Una com cal, l’artista igualadí expressa que tenia clar que volia treure un tema a l’estiu “i què millor que just abans del concert que tinc a la Collanada”. En Kimsy al·lega que el missatge de la cançó “quadra bastant i va alineat amb la ideologia de la Collanada”, i que, per tant, això el motivava a llançar la cançó just abans del seu concert.
Pel que fa als aspectes estilístics, el dissenyador gràfic Biel Méndez Arevalo– creador del cartell de la Festa Major de 2024- ha dissenyat la caràtula de la cançó.