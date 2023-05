Garden Pizza, el nou restaurant d’Igualada que fusiona la pizza i les plantes en un local únic i viu

Garden Pizza és una pizzeria que neix a Sant Cugat del Vallès en un antic hivernacle de plantes i que té com a objectiu popularitzar la pizza napolitana feta amb el màxim rigor en poblacions més enllà dels grans nuclis urbans com Barcelona ciutat. La marca Garden Pizza té 5 restaurants, i un d’ells acaba d’obrir les seves portes a Igualada. El binomi pizzes-plantes no només es troba dins l’estètica dels locals sinó que hi trobem certa similitud entre el procés viu que desenvolupen les plantes amb el procés de fermentació d’una pizza. En certa manera, el que tu et menges avui és un procés viu que va començar fa tres dies. Per conèixer una mica més sobre el concepte gastronòmic que s’ofereix als restaurants Garden Pizza, parlem amb Nacho Núñez, gerent.

Què us fa diferents?

No sé si som diferents o no, però tenim uns valors molt clars. En primer lloc, el producte és el vehicle fonamental. Treballem amb massa sense additius ni conservants amb un procés de fermentació molt llarg, pel que fa que sigui molt més fàcil de digerir i més saludable. El forn és un forn de pedra molt específic que manté altes temperatures per fer una base d’estil napolità com busquem. I la resta d’ingredients són de màxima qualitat, productes locals o italians amb denominació d’origen protegida.

Més enllà del producte, la difusió de la pizza ens permet ensenyar els nostres valors com a empresa on prioritzem: empatia (volem que ser inclusius per a tothom, i que gaudeixin per igual, per tant, no tenim opcions veganes sinó que tenim una secció específica sobre aquest tema amb els millors formatges vegans i ingredients vegans elaborats per nosaltres, com la nduja); passió (volem demostrar el nostre compromís i passió pel que fem, mimant al client i al producte); autenticitat (busquem una connexió real amb el que oferim, per això realitzem tallers en família de tant en tant sobre gardening, tallers de pizzes…); naturalitat (a banda de begudes més industrials, tenim unes sodes saludables locals que no tenen sucres afegits, etc…).

El complex procés de creació de les vostres pizzes us ha portat a ser considerats entre les millors pizzeries d’Europa recentment.

Les darreres setmanes han estat molt emotives, doncs vam entrar en el llistat de 50 toppizza, la guia amb més prestigi internacional quant a pizzes, dintre de les millors d’Europa. Això és una injecció de vitamina per al nostre projecte ja que tenir reconeixement internacional quan estàs fora del circuit de les grans ciutats és encara més difícil. Som ja 7 pizzeries catalanes dintre d’aquest reconeixement i això també demostra les ganes del sector en popularitzar la bona pizza.

A part de pizzes, que més hi ha a la vostra carta?

L’actor principal és la pizza però disposem de diferents entrants com hummus de pastanagues rostides, patates braves al caliu, guacamole, amanides, etc… Tot elaborat a casa en fred o al forn. Les postres també són casolanes, excepte els gelats.

Teniu cinc seus de Garden Pizza, una d’elles a Igualada. Com són les vostres instal·lacions?

L’espai és fonamental per poder donar visibilitat a la nostra marca ja que, com deia, vam néixer en un garden. Tots els espais són grans, amplis, amb llum i envoltats de natura. Matadepera és un format de local una mica més petit ja que és més enfocat al delivery, no és un restaurant com a tal.

Els restaurants són pet friendly?

Sí, els gossos són un membre més de la família i qui vulgui venir amb ells, nosaltres encantats, doncs les experiències que tenim en aquests darrers anys és que es porten genial. Forma part d’aquest sentiment d’inclusió que hem parlat abans. De fet, estem dissenyant un petitíssim menú específic per gossos. Com deia, no és qüestió de donar l’opció sinó d’oferir un entorn on tothom pugui sentir-se atès.

Disposeu de terrassa?

Sí, tenim una terrassa a la plaça de Cal Font, encara que aquests primers dies estem treballant només a l’interior perquè tot l’equip agafem rodatge però en breu obrirem també a la terrassa.

També feu encàrrecs?

Sí, es pot demanar via www.gardenpizza.cat per enviar a casa o venir a buscar. També treballem amb plataformes com Glovo on no tenim la mateixa traçabilitat sobre la comanda.

Quins horaris té el restaurant d’Igualada?

Obrim les nits de dimarts a diumenge i els migdies de dijous a diumenge. De cara a l’estiu potser ampliem algun dia, ho anirem veient a poc a poc.

Un missatge per als amants de la pizza?

Hi ha molts estils de pizza i el gust és molt personal però el nostre compromís és que tothom qui vingui pugui trobar veritables pizzes d’estil napolità, igual que menjaria a Itàlia (amb tot el procés que això comporta).