L’Igualada Femení HCP encadena la cinquena victòria consecutiva

IGUALADA FEMENÍ HCP GRUPO GUZMAN 4

GIRONA HC 0

No hi ha rival fàcil, ni tampoc partit de tràmit a la millor lliga del món. Dissabte l’Igualada Femení Grupo Guzman va assolir una treballada victòria (4-0) davant el cuer de la categoria, un Girona CH que va plantar cara i que va tenir les seves opcions fins ben avançada la segona meitat. Les noies que entrena Carles Marín van assolir una victòria important, la cinquena consecutiva, amb una actuació estelar de la capitana i màxima golejadora igualadina Pati Miret, autora d’un hattrick que va ser determinant.

El partit suposava el retorn a Les Comes d’Albert Bou, tècnic de les gironines, i que la passada temporada va ser un dels artífex de la permanència de l’IFHCP a OK Liga. Just abans de començar el matx, el president del club igualadí Jordi Besa va lliurar-li una placa de reconeixement, en agraïment a la tasca realitzada com a primer entrenador i haver assolit l’objectiu de mantenir les igualadines a la màxima categoria de l’hoquei estatal.

El matx va començar un pèl fred, amb un equip gironí molt ben plantat en pista i un Igualada Femení Grupo Guzman que intentava elaborar jugades sense gaire encert i amb una certa precipitació. Un temps mort demanat per Carles Marín donaria pas a una fase de domini local, però les bones intervencions de Sara Céspedes, portera visitant, impedirien que les igualadines s’avancessin. Després que tots dos conjunts tinguessin opcions clares, amb llançaments als ferros de les respectives porteries, quan només quedaven 30 segons per arribar al descans, Helena de Sivatte avançaria les igualadines en el marcador en un acció de davantera, fent-se un espai dins l’àrea, girant sobre sí mateixa, i rematant a la perfecció.

L’1-0 al descans posava les locals en avantatge i generaria que el Girona CH hagués d’arriscar a la represa, però el joc va continuar durant molts minuts amb control igualadí i un Girona ben situat defensivament, i que buscava la seva oportunitat amb Marina Monge i Júlia Canal sempre amenaçant a una Cristina Riba que va tornar a tenir un partit rodó. Just a l’equador de la segona part Pati Miret començaria el seu particular recital, enviant al fons de la xarxa una canonada al pal llarg de la porteria gironina, defensada durant el segon temps per Èlia Bladé. Aquest gol encarrilava el triomf, però encara les visitants van tenir una falta directa que no va poder aprofitar Júlia Canal. L’Igualada Femení Grupo Guzman va entrar a la recta final del matx dominant clarament, i molt més intens físicament que no pas el seu rival. A sis minuts del final Pati Miret aconseguira el 3-0 en una nova demostració de talent i definició, i a només dos de la conclusió faria el 4-0 executant de forma espectacular i amb gran tranquilitat una falta directa. Era el particular “hattrick” de la capitana, i el colofó a una victòria treballada i que permet a les igualadines mantenir-se a la sisena posició, amb 28 punts.

Les igualadines intentaran continuar la bona ratxa a la pista del CH Mataró

El proper dissabte a partir de dos quarts de nou del vespre l’Igualada Femení Grupo Guzman intentarà sumar el sisè triomf consecutiu, a la pista d’un conjunt que lluita per eludir el descens, el CH Mataró. Les del Maresme són un equip molt jove i en constant evolució, que han millorat molt el seu rendiment durant la temporada, tot i que es troben lluitant amb Las Rozas i Vilanova per sortir del pou. L’Igualada Femení haurà de continuar donant la seva millor versió per sumar tres punts clau abans de començar la fase de calendari a priori més complicada.