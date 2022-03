El 2021 es va saldar amb 2 morts a les carreteres anoienques

El 2021 un total d’11 persones van morir en 11 accidents de trànsit al conjunt de

la xarxa viària interurbana de la vegueria del Penedès, dos dels quals ho van fer en carreteres de l’Anoia.

Respecte del 2019, al conjunt de la vegueria hi va haver 7 accidents i 9 víctimes mortals menys i es va registrar una reducció del 42% en el nombre de morts en comparativa amb el 2010, any de referència per al compliment dels objectius europeus. Cal tenir en compte que s’ha establert el 2019 com a any de comparativa, atès que l’any anterior, el 2020, arran de la pandèmia i la repercussió en la mobilitat i la sinistralitat, es considera un any excepcional i invàlid per a les estadístiques. A més, si ens fixem en dades concretes de l’Anoia, s’ha passat dels 11 morts del 2019 als 2 d’aquest 2021, els mateixos que va haver-hi el 2010.



La reducció de víctimes mortals a la vegueria del Penedès respecte el 2019 es trasllada també en la majoria d’altres tipus de víctimes i d’accidents, tret dels ferits greus, que registren un petit augment del 2.2%.

De les 11 víctimes mortals registrades el 2021 a les carreteres d’aquesta vegueria, el

més d’abril va ser el més mortífer, amb 3 víctimes, seguit de juny i de desembre,

amb 2 morts respectivament. Al febrer, juliol, agost i novembre hi va haver una sola

víctima mortal i a la resta de mesos no se n’hi va produir cap.

Aquesta dispersió dels accidents amb víctimes mortals també es va produir en les

carreteres, atès que dels 11 sinistres mortals només en una carretera se’n van

registrar dos, la C-15. A la resta, se’n va produir un. A més, convé remarcar que en

algunes vies principals del territori i que aglutinen més trànsit, com l’AP-7, es va

registrar menys mortalitat viària respecte el 2019. En canvi, en 6 dels 11 sinistres,

l’accident va tenir lloc a la xarxa viària secundària.