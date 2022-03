Avui dilluns comença la preinscripció escolar per a infantil i primària

Aquest dilluns comença la preinscripció escolar dels alumnes d’infantil i primària per al curs 2022-2023. Novament es farà de forma telemàtica i s’allargarà fins al 21 de març. Per a l’etapa de secundària, serà del 9 al 21 de març. Les famílies que tinguin dificultats podran demanar cita prèvia al centre que posen com a primera opció o a les oficines municipals d’escolarització. El Departament d’Educació preveu una nova reducció d’alumnes que s’incorporen al sistema de cara al curs 2022-2023. En concret, 3.474 menys a P3 i 2.073 menys a l’ESO, amb una previsió de 57.871 i 81.503 alumnes totals, respectivament. Una de les novetats són ràtios més baixes a P3, on el 86% dels grups públics i el 37% dels concertats tindran 20 alumnes o menys.

Un cop feta la sol·licitud de preinscripció, les famílies hauran de presentar la documentació requerida del 22 al 23 de març. El 21 d’abril es publicarà la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional, del 22 al 28 d’abril es podran presentar les reclamacions i el 3 de maig es publicarà la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes aquestes reclamacions. El 9 del mateix mes es farà el sorteig per resoldre les sol·licituds empatades en punts i el 10 de juny es publicarà la llista d’alumnes admesos. La matriculació es farà del 21 al 29 de juny.

En aquest procés s’obtenen punts segons determinats aspectes. En primer lloc, 50 punts si l’infant que opta a la plaça té germans que ja estudien en el mateix centre. S’obtenen 30 punts si el domicili familiar es troba dins la zona educativa del centre que es demana en primera opció i 20 quan és el lloc de feina dels pares o tutors el que es troba en aquesta zona. En cas que el domicili estigui dins del municipi de l’escola però no en la zona escolar, la puntuació és de 10. A Barcelona, quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre escollit se sumen 15 punts. Si la família rep la renda garantida de ciutadania s’hauran de sumar 15 punts.

Pel que fa als criteris complementaris, es poden sumar 10 punts si els pares o tutors legals treballen en el centre educatiu demanat, 10 també en cas de família nombrosa o monoparental o bé si s’és bessó o trigemin o s’està en situació d’acolliment familiar. Si algun membre de la família té una discapacitat se sumen 15 punts i 10 si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Lluita contra la segregació escolar

Educació s’ha marcat com a un dels objectius de cara al curs vinent detectar més els alumnes vulnerables i amb necessitats específiques en l’entrada al sistema. Per això, per primera vegada es mantindrà la reserva de places d’alumnat amb necessitats específiques fins a l’inici del curs escolar, i no fins al dia anterior a la publicació de les llistes d’admesos, com es feia fins ara.

D’altra banda, els centres públics rebran 384,66 euros per alumne vulnerable per curs per primer cop el curs vinent a P3 i 1r d’ESO per lluitar contra la segregació escolar. I a la concertada s’apuja la quantia fins als 988,1 euros.