Impulsem Penedès debat demà si sumarà amb Junts x Catalunya a les municipals

Demà dissabte, al Teatre Foment de Piera, el partit de recent creació Impulsem Penedès, que en bona part agrupa a militants i càrrecs polítics vinculats al PdeCat, celebrarà el seu Congrés Territorial “per realitzar el debat i votació per ratificar o no el conveni de col·laboració entre Impulsem i Junts per concórrer a les eleccions municipals del proper maig del 2023”, tot i que es dona per fet que la votació serà afirmativa.

La fórmula permetrà, especialment a l’Anoia, que aquelles candidatures que havien estat vinculades al PdeCat, com és el cas d’Igualada (Marc Castells) o Piera (Josep Llopart), comparteixin ara la llista amb Junts per Catalunya. A l’acte hi ha confirmat l’assistència prèvia en roda de premsa el secretari general de Junts, Jordi Turull.