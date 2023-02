Servisimó presenta el nou model de Volkswagen, la furgoneta ID.Buzz

Amb la presència de moltes autoritats polítiques i de la societat civil d’Igualada i comarca, Servisimó, concessionari oficial Audi, Volkswagen i Skoda, va presentar dimecres a la tarda a les seves instal.lacions el nou model ID.Buzz de la marca Volswagen.

La ID.Buzz és una furgoneta, 100% elèctrica, i es caracteritza per oferir una visió pràctica i polivalent per a diferents usos, estant disponible per al transport de fins a 5 passatgers o el transport de mercaderies. Destaca per la tecnologia elèctrica i el disseny retro, inspirat en la clàssica Volkswagen T1 dels anys seixanta. Es fabrica a la planta de Volkswagen a Hannover, Alemanya.

Tot i que la Volkswagen ID. Buzz està inspirada en la mítica T1, podem apreciar trets propis de l’actual llenguatge de disseny de la gamma Volkswagen ID., així com de la setena generació de la Volkswagen Multivan del 2021. El frontal està completament carenat, a excepció de la defensa, on trobem també diferents sensors. Tot i això, el que més crida l’atenció és l’enorme logo, així com els fars LED, fins i allargats, que custodien una trapa en què s’amaga el dipòsit del líquid dels eixugaparabrises.

La Volkswagen ID. Buzz compta amb una mecànica elèctrica en posició posterior, amb 204 CV (150 kW) i 313 Nm de parell, xifres que s’envien única i exclusivament a l’eix posterior, mantenint així la configuració original de la T1. La velocitat màxima és de 145 km/h limitada electrònicament, i una autonomia de 420 km.