Impulsem el Penedès aprova presentar-se en coalició amb Junts a les eleccions municipals

Impulsem el Penedès va celebrar aquest dissabte el Consell Territorial a Piera. Una trobada que tenia dos objectius, el primer la celebració del cinquè any de la creació de la Vegueria Penedès i, per altra banda, la jornada també va servir per elaborar un decàleg de les propostes de futur de la Vegueria del Penedès amb l’horitzó de l’any 2030, “Penedès 2030”.

Es va debare com es vol el futur del Penedès en diferents àmbits d’actuació, comptant amb múltiples propostes d’alcaldes i alcaldesses, regidors i simpatitzants. Un decàleg de propostes on la formació vol deixar clar quin és el seu model de territori, i al mateix temps, reivindicant el greuge i el menysteniment del Govern de la Generalitat envers el nostre territori.

A la mateixa trobada es va aprofitar la presència dels membres del Comité Territorial d’Impulsem el Penedès, per discutir i votar la proposta de coalició electoral amb Junts de cara a les municipals 2023. Proposta que va ser aprovada amb un 77% dels vots escrutats.

El Secretari General de la formació, alcalde de Torrelles de Foix i President de la Mancomunitat Penedès-Garraf, Sergi Vallès, va signar l’acord de coalició, posant en valor la vocació municipalista d’Impulsem el Penedès, la seva implantació territorial i la voluntat de continuar essent la primera força municipal a la Vegueria del Penedès.

Finalment, el Consell va concloure amb la interpel·lació de tots els presents a acabar d’impulsar llistes i projectes locals a tots els municipis de la Vegueria i així poder començar a detallar les línies mestres de la campanya electoral durant les properes setmanes.