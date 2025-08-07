Òdena amplia l’oferta dels clubs de lectura per al curs 2025-2026 amb noves propostes per a totes les edats

La Biblioteca l’Atzavara d’Òdena impulsa una nova edició dels seus clubs de lectura amb l’objectiu de continuar promovent l’hàbit lector, així com l’intercanvi d’opinions, experiències i reflexions personals al voltant de la lectura compartida. Per al curs 2025-2026 s’ha ampliat l’oferta amb noves propostes dirigides tant a públic infantil i juvenil com a persones adultes.
Enguany es posen en marxa tres clubs nous: un club de lectura MINI per a infants d’I4 i I5 (acompanyats d’una persona adulta), i dos clubs en llengua anglesa adreçats a persones joves i adultes.
Oferta per a públic infantil i juvenil
La biblioteca oferirà quatre clubs adreçats a infants i joves:
- Club de lectura MINI: per a nens i nenes d’I4 i I5 acompanyats d’una persona adulta. Tindrà lloc el primer dilluns de cada mes de 17.30 a 18.30 h. Dinamitzat per Eva Xaver.
- Club de lectura infantil: per a nens i nenes de 5è i 6è de primària. Trobades l’últim dimecres de cada mes de 17.30 a 18.30 h. Dinamitzat per Aitana Hornas.
- Club de lectura juvenil I: per a joves de 1r i 2n d’ESO. Tercer dimecres de cada mes de 17.30 a 18.30 h. Dinamitzat per Aitana Hornas.
- Club de lectura juvenil II: per a joves de 3r i 4t d’ESO. Primer dimecres de cada mes de 17.30 a 18.30 h. Dinamitzat per Aitana Hornas.
Oferta per a persones adultes
Per al públic adult s’ofereixen quatre clubs:
- Club de lectura de novel·la (Grup A): primer divendres de cada mes, de 18.00 a 19.00 h.
- Club de lectura de novel·la (Grup B): primer divendres de cada mes, de 19.00 a 20.00 h.
Ambdós dinamitzats per Eva Xaver.
- Club de lectura en anglès (nivell bàsic A1-A2): dilluns de 19.00 a 20.00 h.
- Club de lectura en anglès (nivell intermedi/avançat B1+): dijous de 19.00 a 20.00 h.
Tots dos dinamitzats per Ruth Xaus.
A més, es manté l’activitat al Centre Cívic del Pla d’Òdena, on es continuaran oferint els clubs de lectura en veu alta en català i en castellà, dirigits a persones adultes interessades a millorar la comprensió, expressió i lectura. Tindran lloc els dimecres de manera quinzenal a les 10.30 h, dinamitzats per Vanessa Gómez.
Les inscripcions als clubs s’obriran el proper 18 d’agost i es podran fer presencialment a la biblioteca o de manera telemàtica, fins a exhaurir les places. Totes les activitats són gratuïtes. Amb aquesta nova edició, la Biblioteca l’Atzavara i l’Ajuntament d’Òdena refermen el seu compromís amb la promoció de la lectura com a eina educativa, cultural i de cohesió social.