L’Igualada Femení HCP es segueix complicant la permanència

CP LAS ROZAS 5

IGUALADA FEMENÍ HCP 2

L’Igualada Femení Grupo Guzman va perdre (5-2) a la pista del penúltim classificat de l’OK Liga Iberdrola, un CP Las Rozas que va revenjar-se de la derrota que van patir a Les Comes a la primera volta (4-1). Partit en què el domini de les àrees va tornar a penalitzar a les igualadines, que van mostrar una fragilitat defensiva que continua sent la principal assignatura pendent. Les jugadores de l’IFHCP ho van intentar durant els 50 minuts, van tenir opcions de puntuar fins a les acavalles del matx, però no van poder acabar puntuant a la pista d’un rival directe i que continua lluitant pel mateix objectiu que les igualadines.

El partit es va disputar en una pista complicada com és el Centro de Patinaje de Las Rozas, després d’un desplaçament llarg a la Comunitat de Madrid. El matx va començar de poder a poder, fins que en el minut 8 la jugadora local Mónica Villaro en una acció de bloqueig i continuació per la dreta encararia Laia Navarrete fent l’1-0. Jordi Mier va demanar un temps mort per canviar la dinàmica del joc, i les igualadines capgirarien el marcador en només dos minuts. Primer Pati Miret amb un llançament dins l’àrea i després Aida Mas, en una acció de xut llunyà, posarien l’1-2 momentani per a l’Igualada Femení Grupo Guzman. Però l’alegraria duraria poc a les igualadines. Primer Elena Arganda i després Giulia Galeassi (en una acció amb dues jugadores madrilenyes soles dins l’àrea) posarien el 3-2 en l’electrònic. Amb aquest resultat s’arribaria al descans.

A la represa, el joc control del CP Las Rozas contrastava amb un equip igualadí que buscava la porteria de Nerea Notario, però sense excessiva claredat. Amb tot, no hi van faltar bones ocasions per remuntar. Primer una falta directa que no va poder transformar Blanca Angrill i cinc minuts després un penal llançat sense sort per Pati Miret van ser les accions més clares de l’Igualada Femení Grupo Guzman. Els minuts van anar passant i les urgències van fer que l’equip igualadí haguès d’arriscar més. L’equip madrileny va aprofitar el desgast de l’equip de Jordi Mier en els darrers minuts per ampliar el marcador, primer per mediació de Sofía Ramírez i, posteriorment, amb el segon gol de la tarda d’Elena Arganda.

Tot i intentar-ho, no li va donar a les igualadines per poder aconseguir un resultat positiu, en el que suposa la quarta derrota consecutiva des de l’inici de la segona volta.

Dissabte visita Les Comes el Martinelia CP Manlleu

Aquest proper dissabte (20.30 hores) l’Igualada Femení Grupo Guzman rebrà a Les Comes la visita del Martinelia CP Manlleu, actual quart classificat de l’OK Liga Iberdrola. Les osonenques, quartes classificades i en zona de play-off pel títol, són a priori un rival complicat, però menys que en anteriors compromisos per la baixa de la seva millor jugadora, Anna Casarramona. Amb tot, les manlleuenques venen de guanyar el Telecable HC (4-2) a la darrera jornada i estan fent una molt bona temporada. Serà la primera de les nou finals que tenen les igualadines, que hauran d’oferir la seva millor versió si volen començar a sumar de tres en tres per tenir opcions de continuar la propera temporada a l’OK Liga Iberdrola, la millor lliga del món.