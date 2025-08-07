Una proposta urbanística per als parcs d’Igualada, successos i un carro radar, les notícies més llegides de la setmana

Un article de
7 d'agost de 2025

Una setmana més, La Veu de l’Anoia us presenta les notícies més llegides dels darrers 7 dies a la seva edició digital. Aquestes són les notícies més llegides a Veuanoia.cat.

Un Bryant Park al mig d’Igualada

Dos detinguts a Igualada per marcar portes de domicilis amb la intenció de robar-hi

Robatori a la piscina de Castellolí: s’emporten les gandules i ho intenten amb els tendals

Arriba el primer carro radar a les carreteres de l’Anoia

La Generalitat implantarà la banda sonora central en dues carreteres de l’Anoia

