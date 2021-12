Igualada subvenciona un total de 24 instal·lacions fotovoltaiques realitzades aquest any

Aquesta setmana s’ha tancat el període per demanar subvencions per les instal·lacions de plaques fotovoltaiques realitzades aquest any. L’Ajuntament ha subvencionat el 30% del cost total d’aquestes instal·lacions incloent la mà d’obra i els materials.

En total s’han acollit a aquesta subvenció un total de 24 instal·lacions que han suposat una inversió per part de l’Ajuntament de 32.249€. Les subvencions estaven destinades tant a instal·lacions unifamiliars, plurifamiliars com també comunitats energètiques. Miquel Vives, regidor de Sostenibilitat ha destacat “la bona acollida que ha tingut aquesta mesura que ha subvencionat instal·lacions ubicades en tots els barris de la nostra ciutat”.

Vives ha explicat que aquesta és una de les mesures que l’Ajuntament emprèn contra el canvi climàtic per incentivar entre la ciutadania l’aposta per instal·lacions i accions favorables al medi ambient. A les subvencions per les instal·lacions fotovoltaiques s’hi sumen les campanyes “Reciclos” i “Mou-te pel zero” que promouen la reducció de generació de residus.

Des de l’Ajuntament també s’estan realitzant accions contra el canvi climàtic i campanyes de difusió, conscienciació i formació per a la ciutadania. Entre les accions realitzades en aquests últims anys Vives ha destacat la portada d’aigües de la Llosa del Cavall ara fa dos anys, la compra de vehicles elèctrics a l’Ajuntament i la instal·lació de plaques fotovoltaiques en els edificis municipals. Pel que fa a les campanyes de conscienciació s’ha treballat amb el Consell d’Infants d’Igualada i s’han realitzat diverses campanyes al Mercat Municipal i als equipaments esportius.