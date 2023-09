Humans de l’Anoia: Yolanda Castaño Hornas

YOLANDA CASTAÑO HORNA

Soc la Yolanda Castaño Horna, igualadina, nascuda el 1977 i mare d’una nena, la Paula.

Vaig estudiar quiromassatge i diverses teràpies per ajudar a la gent físicament, emocionalment i espiritualment, dons innats.

Em defineixo com una persona intuïtiva, sensible i empàtica, considero el camí de l’espiritualitat, per a mi, un aspecte essencial de l’ésser humà, un treball i un camí a seguir.

A part de tot això, col·laboro amb alguns fotògrafs ( TFCD ) on faig de model, ja que a banda d’afició, la fotografia és la meva passió.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

Els lloguers a Igualada estan a uns preus raonables, perquè tothom tingui un habitatge digne on viure.