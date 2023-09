L’editorial: La nova mobilitat

Des de demà i durant set dies, se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM). El tema escollit per la Comissió Europea el 2023 és ‘Eficiència energètica’ i el lema és ‘Combina i mou-te!’. A Igualada i en altres poblacions de la comarca s’han organitzat diferents activitats. Per exemple, demà s’ha preparat una intensa jornada per promoure l’ús de la bicicleta a la capital de l’Anoia, al mateix temps que coneixem tots els detalls del potent “carril bici” que travessarà de sud a nord tota la ciutat.

La Setmana Europea de la Mobilitat és una campanya per sensibilitzar els responsables polítics i també la ciutadania de les conseqüències negatives que té l’ús irracional del cotxe a la ciutat, i per trobar solucions als problemes derivats de l’augment del trànsit a les ciutats.

Els carrils bici, sempre que estiguin ben fets, són cada vegada més necessaris i acceptats entre la societat, també en les ciutats on l’orografia és complicada, gràcies a l’aparició, ja fa uns anys, de la mobilitat elèctrica. Aquestes infraestructures milloren la seguretat dels ciclistes, fomenten l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport, promouen l’activitat física i la salut, reduint la dependència del cotxe i millorant la mobilitat i la qualitat de vida a les ciutats. Això els converteix en una part important de la infraestructura urbana, com ja podem veure de manera molt clara a Barcelona.

L’obertura, per Nadal, del nou carril bici d’Igualada serà una gran oportunitat, en un moment que qualsevol acció que es faci per millorar la sostenibilitat és molt benvinguda.

La pacificació del trànsit a les ciutats busca crear entorns urbans més segurs, sostenibles i agradables mitjançant la reducció de la velocitat del trànsit i la priorització dels vianants i altres mitjans més sostenibles, com la bicicleta. Si els projectes de carril bici es fan amb sentit comú i amb l’adequada senyalització, i amb eines útils com el “bicing”, ja disponible en algunes ciutats del país fora de l’àrea metropolitana, li estarem fent un gran favor al medi ambient. Aquest és el camí.