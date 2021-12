Humans de l’Anoia: Sergi Alamillo

SERGI ALAMILLO

Soc Sergi Alamillo Avila. Tinc 44 anys, soc d’Igualada, en parella i seré pare per primera vegada al març. He començat el meu projecte professional com a coach mitjançant el qual ajudo les persones a tenir una vida més plena, conscient i coherent amb els seus propòsits, il·lusions, valors i objectius. També realitzo tallers per a equips en què els valors són la base per a la formació de grups forts i cohesionats.

Tota la meva vida m’he dedicat al bàsquet i actualment soc entrenador del CB Igualada sènior femení. El bàsquet i les persones sempre han estat la meva passió. L’esport femení, ser monitor esportiu per a gent gran i monitor de menjador m’han ajudat a créixer com a persona.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

Sobretot el final de tot tipus de crisi (econòmica, sanitària, mediambiental, de valors,

social…), i que per fi som un món sostenible, just, amb plena llibertat i on tots som iguals.