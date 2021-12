L’Editorial: Benvingut 2022

Acabem el 2021 amb mal regust. S’havia explicat tant que la covid se superaria amb les vaccines i seria l’any de la recuperació, que ha estat una desil·lusió acabar-lo en mig de noves restriccions, causades per una nova onada de contagis, que porten una altra vegada al límit les estructures sanitàries i a molts estaments econòmics. Les Festes de Nadal s’han celebrat en condicions diferents de les previstes, amb limitacions de mobilitat i de reunió i amb moltes llars amb pors, un nombre de contagis creixent i els hospitals amb molts més ingressats que els esperats.

Encarem un any 2022 amb molts reptes. La digitalització, la descarbonització i l’aposta decidida per la sostenibilitat, amb recursos que Europa ha mobilitzat i que s’han de distribuir de forma que serveixin per fer el salt de modernització que la nostra societat necessita. I, com sempre, tant les administracions com els mitjans de comunicació, hauran de vigilar que arribin a on han d’arribar i no es quedin en mans dels especuladors o que acabin engruixint els dividends i retribucions de les grans empreses. Els Fons Next Generation són una eina poderosa que no s’hauria de malbaratar.

Es continua dient que el diàleg ha de ser el camí per resoldre els problemes però, tant en l’àmbit nacional com internacional, sembla que la raó s’imposi solament amb l’ús de la força. No hi ha massa generositat dels que la tenen, que la fan servir per dissuadir les iniciatives diferents i ofegar qualsevol possible negociació. Però quan aquest és el camí, s’acaben covant nous conflictes, que tard o d’hora sortiran a la llum de manera virulenta i afectaran molts estaments socials, especialment els més febles i necessitats.

És en els espais familiars on trobem els projectes i dificultats que formen part de la vida. Aquells pels que es lluita cada dia i que porten alegries i tristors, però que són els que ajuden a desenvolupar els projectes vitals individuals i col·lectius. Gràcies a la gent, a la seva iniciativa, el seu esforç i la seva creativitat, són possibles les entitats i el quefer d’allò que s’ha anomenat la societat civil. I és aquesta força l’element determinant, perquè és el que ens defineix com a col·lectiu i el que és capaç de construir el nostre futur social. Fem entre tots, un venturós 2022.