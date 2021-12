Augmenten els ingressos per covid-19 a l’Hospital Universitari d’Igualada

Ens trobem en plena sisena onada de la covid-19 i el sistema sanitari torna a estar tensat. La incidència de la covid a l’Hospital Universitari d’Igualada també es fa notar i en els darrers quinze dies (fins al dia 29) el nombre d’ingressats positius de covid-19 ha anat augmentant i la situació actual és de 36 pacients positius de covid a planta i 3 pacients a l’UCI.

Segons explica el Dr Jordi Monedero, director assistencial de l’Hospital igualadí, la pressió assistencial que hi ha aquests dies al centre hospitalari és alta, “però no només per la covid sinó també per les malalties comunes que aquesta època de l’any són habituals”. Per altra banda, de moment, fins aquesta setmana s’ha pogut mantenir la programació quirúrgica i de visites normal, “però aquestes setmanes vinents només es faran les intervencions urgents i les oncològiques que es mantenen, en previsió de més ingressos per covid.

Cal tenir en compte però que durant aquestes dates nadalenques és usual que hi hagi menys intervencions programades pel simple fet que són dies de Nadal i hi ha les vacances del personal. També tenim previst que si hi ha un increment molt gran de covid es redueixin les consultes externes però avui en dia encara no hem hagut de tocar res fora de la planificació de vacances”.

Monedero comenta que el personal sanitari també es veu afectat per aquesta nova onada i han augmentat els casos entre els treballadors. Des de l’Hospital d’Igualada estan a l’expectativa de veure com evoluciona aquesta onada provocada per la variant òmicron. “Ara tenim l’UCI plena, explica Monedero, però no la tenim plena de covids. I la majoria dels casos són no covid que és un tipus de malalt que ocupa poc temps el llit d’UCI, al revés que el malalt de covid que la mitjana d’ocupació és de 30 dies”. L’Hospital d’Igualada continua tenint la tercera planta dedicada als malalts de covid, però sempre amb la flexibilitat que en cas d’haver-hi un increment molt gran es pugui buscar més ubicació.

Segons explica el director assistencial de l’Hospital, entre els ingressats per covid actualment hi ha molta gent amb patologia lleu i molts quadres vírics semblants a la grip. “El que sí que hem de destacar és que en haver-hi molta gent vacunada fa que es limiti molt el fet d’haver d’ingressar a l’hospital i que es pot passar la malaltia a casa. La majoria de malalts que tenim o són no vacunats o malalts amb una patologia de base. Per tant, podem dir que la vacunació és efectiva i està evitant molts ingressos”. “És necessari que ens continuem vacunant i prenent les mesures oportunes per evitar el màxim possible el contagi. És responsabilitat de tots”.

Continuen aplicant-se mesures de prevenció

L’Hospital Universitari d’Igualada continua aplicant les mesures de prevenció per la transmissió del SARS-COV-2 que ja estaven establertes des de finals del mes de novembre. Com a mesura principal, no es permeten les visites a pacients autònoms, és a dir, només es podrà visitar als pacients dependents i que necessiten acompanyament les 24 hores. En aquests casos, es permeten un màxim de dos acompanyants per pacient que no poden ser coincidents. També pels pacients ingressats a l’UCI es permet la visita diària en les franges habilitades (de 13.30h a 14.30h i de 20h a 21h) a un màxim de dos acompanyants per pacient i que no poden coincidir. A Urgències, només els pacients dependents, menors d’edat o amb problemes de mobilitat poden tenir acompanyant durant tota l’estada. En el cas dels parts, es manté el règim d’un acompanyant per pacient.

A aquest control de les visites s’hi suma la recuperació de les PCR setmanals per a tots els acompanyants de pacients ingressats, tant si estan vacunats com si no ho estan. També es fan PCR als pacients que s’hagin de sotmetre a una cirurgia programada, sigui amb ingrés o ambulatòria, independentment del seu estat vacunal.

Així mateix, es manté el cribratge exhaustiu a l’àrea d’Hospitalització, amb la realització d’una PCR en el moment de l’ingrés i cada 7 dies a tots els pacients ingressats amb la pauta de vacunació completa; i amb PCR en el moment de l’ingrés i cada 4, 7 i 14 dies als pacients que no estiguin vacunats. Aquestes mesures són necessàries perquè en el moment que es van flexibilitzar van incrementar els casos positius.