Humans de l’Anoia: Ricard Gonzàlez

RICARD GONZÀLEZ

Em dic Ricard, tinc 34 anys i soc igualadí. Vaig venir a viure a l’Anoia quan tenia 7 anys amb els meus pares i la meva germana per temes laborals. Ara per ara no em veig vivint a un altre lloc que no sigui Igualada. Vaig estudiar al Monalco i a l’acabar em vaig posar a treballar, vaig estar 11 anys treballant a una fàbrica amb un bon càrrec. Avui dia soc autònom i propietari de l’estudi de tatuatges “Sorry Mommy!” @sorrymommytattoo del carrer Comarca d’Igualada on ara som 5 professionals que treballem cada dia com equip. El juny del 2022 vaig ampliar amb el local del costat i hem fusionat un estudi de tatuatges amb un Gastrobar. Actualment, tinc un nou projecte, juntament amb la meva dona que molt aviat acabarem i podrem oferir. M’agraden tots els esports, però realment no se’m dona gaire bé cap, però ara fa un any que faig CrossFit cada setmana amb la meva dona i ens encanta.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

M’agradaria llegir que cada cop hi ha menys locals per llogar a Igualada, que els carrers tornen a estar plens de vida.