Demà diumenge torna el Mercat d’Antiguitats al Passeig Verdaguer

Demà diumenge 30 d’octubre se celebrarà un nou Mercat d’Antiguitats i col·leccionisme, organitzat per l’entitat Fira d’Igualada. Com cada darrer diumenge de mes, prop de 150 antiquaris, brocanters, col·leccionistes, artesans i venedors de material vintage d’arreu del país s’instal·laran al Passeig Verdaguer d’Igualada per exposar les seves antiguitats i peces de col·leccionista.

La darrera edició del Mercat d’Antiguitats va tenir lloc el darrer cap de setmana de setembre en el marc de FirAnoia, i en aquella ocasió els expositors es van instal·lar al Parc de l’Estació Vella. Aquest diumenge, però, retornen al seu emplaçament habitual: al Passeig Verdaguer entre els carrers Sant Magí i Sant Vicenç, en format a doble banda. L’horari també serà l’habitual: diumenge de 9h del matí a 14h del migdia.

La propera edició, que tindrà lloc el darrer diumenge de novembre, serà l’última de l’any 2022. Així doncs, als amants de les antiguitats i del col·leccionisme d’arreu del país els queden només dues cites al calendari d’enguany per assistir a Igualada per vendre, per comprar o per fer intercanvi de material.