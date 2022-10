Castellolí ja és al Programa sectorial Renovables 2030

Castellolí s’ha convertit en un altre municipi que entra en el Programa Sectorial de Renovables 2030. El programa, proposa impulsar actuacions de caràcter emblemàtic, de gran escala i amb un impacte significatiu en la reducció de les emissions locals de gasos d’efecte hivernacle i en la reducció dels costos energètics locals que tinguin per objecte inversions relatives a plantes fotovoltaiques, calderes de biomassa o enllumenat públic.

En el cas de Castellolí, s’ha concedit una subvenció per la instal·lació de plantes fotovoltaiques d’autoconsum a diferents equipaments municipals. La subvenció té un valor econòmic de 182.958, 35€, que suposa el 90% del cost total del projecte, que és de 203.287€. L’alcalde de Castellolí, Joan Serra, es mostra orgullós i satisfet “era una assignatura que teníem pendent i gràcies a aquesta subvenció, podrem començar l’any 2023 produint energia neta des de gairebé totes les instal·lacions municipals. Sens dubte, és una gran notícia per l’any vinent”. La regidora de Media Ambient de l’Ajuntament, Teresa Guixà, ha assegurat que aquesta instal·lació “és un gran pas cap a la transició a les energies renovables i seguim treballant”.

El Programa sectorial Renovables 2030, va ser aprovat el març de 2022 per la Diputació de Barcelona, per impulsar una línia de cooperació per a finançar inversions dels ens locals. Els beneficiaris d’aquestes línies d’ajuts són els ajuntaments de la província de Barcelona que acreditin tenir competències en la gestió de residus i/o en el cicle de l’aigua, i que realitzin les inversions objecte del Programa a les infraestructures d’aquests àmbits. En aquest sentit, Serra ha volgut fer un agraïment a la “bona feina feta del David Almanzan, enginyer tècnic municipal i de la Teresa Guixà, regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament, per la seva gran tasca per aconseguir aquests ajuts”. El consistori preveu que l’execució s’iniciï a principis de l’any 2023.