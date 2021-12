Humans de l’Anoia: Albert Aguirre

ALBERT AGUIRRE

Soc Albert Aguirre. Tinc cinquanta anys i sóc fill d’Igualada i pare de dues dones extraordinàries, la Mar i la Berta. Sóc facilitador de meditació guiada a @elcamidelguerrer on acompanyo a les persones a descobrir qui són, i a descobrir el seu poder per a transformar la seva realitat.

També faig d’enllaç entre les necessitats de les igualadines i igualadins i les necessitats de l’Ajuntament d’Igualada.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

que ha arribat una nova realitat on els humans tornen a sentir una gran connexió i respecte per la Naturalesa, el planeta i tots els éssers vius. Una humanitat que viu des del Cor, on la gratitud ha substituït a la queixa. On tots donem i ens donem el permís per a ser qui hem vingut a ser. Una nova humanitat conscient de que el que jo et faig a tu, m’ho faig a mi.