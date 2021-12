Paula Nadal: “Escriure sempre m’ha servit per desconnectar i evadir-me”

Entrevista a Paula Nadal, infermera de l’Hospital Universitari d’Igualada i escriptora

Em dic Paula Nadal i tinc 24 anys. Visc a Sant Quintí de Mediona i soc infermera d’Urgències de l’Hospital Universitari d’Igualada. Soc àvida de les lletres des de petita, i m’he expressat sempre a través de la literatura

Quan decideixes començar a escriure Salem?

Jo em vaig contagiar de coronavirus el març del 2020 a l’Hospital i amb el confinament, estant tancada en una habitació 24 hores, et quedes sense distraccions i a mi llegir i escriure sempre m’ha servit per desconnectar i evadir-me. Així que vaig decidir començar amb el llibre.

Ets de les que sempre t’ha agradat llegir i escriure, doncs.

Sí, i la que també s’apuntava els concursos literaris i algun o altre havia guanyat. De petita era la ruïna dels meus pares, sempre demanava llibres (riu).

Vas estar confinada quan encara era poc habitual fer-ho, vas ser de les primeres.

Sí, però per sort jo em trobava bé, la meva covid va ser pràcticament asimptomàtica. A l’inici patia perquè des de casa llegia tot el que parlaven les meves companyes per Whatsapp, llegint les notícies, etc. Al final vaig veure que era necessari desconnectar i l’escriure em va anar bé per fer-ho.

“Salem” és el primer llibre d’una trilogia. Ho tenies clar des de l’inici que després d’aquest en vindrien dos més?

Al principi no. Però després, quan vaig començar a escriure, vaig veure que potser hi havia massa cosa per posar-ho només en un llibre. Així que després d’una pluja d’idees vaig veure que donaria per fer tres llibres.

La protagonista és una jove que descobreix la seva identitat com a bruixa.

Sí, és una jove que es viu a Catalunya, a qui li passen coses estranyes que no pot explicar, però que tampoc hi dona importància perquè no creu en res que no pugui veure, però quan es trasllada a viure a Salem (Massachussets, Estats Units) tot això comença a accentuar-se fins que finalment descobreix que tot això li passa perquè ella és una bruixa.

Les bruixes d’abans se les acusava de curar malalties o tenir remeis. Una feina que avui feu metgesses i infermeres.

La definició de bruixa surt de què, en aquella època hi havia dones que tenien coneixements que no “tocaven” per les dones en aquella època. Al final les dones no tenien cap mena de dret i durant la Inquisició només faltava una petita acusació que anés en contra de tot allò que defensava el cristianisme perquè et pengessin, cremessin o tiressin al riu. A mi sempre m’ha cridat molt l’atenció aquest món, perquè crec que era una manera de castigar el fet que una dona estigués empoderada.

Es tracta de novel·la juvenil?

Crec que es dirigeix a un públic bastant ampli. Pot interessar des dels 13 als 50 anys, per posar una edat.

És la teva primera novel·la?

No, la primera la vaig publicar quan tenia 16 anys amb l’editorial Planeta, però només era en format eBook.

Tenies previst escriure-la ara o la pandèmia ho ha accelerat tot?

Sí que era una cosa que tenia en ment, però vaig força enfeinada tant a la feina com amb estudis i no tenia massa temps. I de cop em vaig trobar amb tot el temps del món durant els 18 dies que vaig estar confinada. Quan vaig tornar a treballar a l’Hospital, escriure em servia per desconnectar de la bogeria que suposava la feina aquí els primers mesos de la pandèmia.

En aquells 20 dies vaig poder assentar les bases del llibre. I després he anat fent. No tenia cap pressió per publicar. De fet ni m’ho plantejava. I pensava que si en algun moment tenia prou qualitat com per publicar-ho ho faria. He estat un any i mig escrivint-lo, anar fent.

Utilitzes el compte d’Instagram @losorigenesdeclara per interactuar amb els lectors.

Sí, m’interessa molt el feedback de la gent. És com el que canta, el que pinta o el que balla, si no hi ha algú que apreciï això, no serveix de res. I intento buscar aquestes opinions tant cara a cara, quan venc el llibre a algun lector com a través de les xarxes socials. També els demano l’opinió als companys de l’Hospital, que me’n facin crítiques constructives.

Tens clar quan sortiran la segona i tercera entrega?

La veritat és que no tinc data per publicar, però sí que sé com vull que vagi la història. També volia ser molt prudent en veure com anava la primera part.

On es pot comprar el llibre?

És a la venda des del dia 1 de desembre i es pot adquirir a través de la pàgina web http://www.losorigenesdeclara.com, o bé a plataformes com Amazon, Casa del Libro, o FNAC. A Igualada també es pot trobar a Cal Rabell. De moment ja se n’han venut més de 140 i estic molt contenta com està anant.