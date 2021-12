L’editorial: Fum, fum, fum

Una de les nadales més cantades, el 25 de desembre, parla de fum. Enguany el tenim als ulls i ens enterboleixen la mirada. La covid, els comentaris agres de la política i les dificultats de l’economia, fan que tot es miri amb recança. Molts són els que pateixen i que els costa albirar un horitzó d’esperança. I malgrat les ganes que tothom té d’alegria i celebracions, sembla que ens ve al damunt una nova onada de problemes. Les recomanacions o restriccions de la sisena onada esclaten just en un moment important per a les famílies i pels sectors que tant han patit darrerament, com el de la restauració, la cultura, l’oci i el petit comerç.

Semblava que la situació estava ara més controlada i que havent assolit la vacunació per una gran majoria de gent s’hauria superat el tràngol. Però potser s’havien desenvolupat unes eines d’autoengany col·lectiu per tirar endavant sense desesperar-se. I ara ens adonem que les onades, igual que les del mar, venen i van, arriben i marxen i arrosseguen il·lusions, pors, records i enyorances.

És per això que s’ha d’aprofitar el Nadal per renovar els desitjos de Pau i Amor, amb la certesa de que, malgrat les dificultats, el món segueix girant i després de la nit més negra sempre acaba sortint el sol. Hem d’encarar les festes amb l’esperança que sabrem fer un any millor, malgrat els mals averanys, però també que haurem de posar-hi molt de la nostra part per reeixir.

La Nadala amb la que encetàvem l’editorial és un cant a l’esperança, perquè davant les pors pel fred i la neu, sempre hi havia una resposta positiva. Per això ens cal afrontar aquestes festes amb optimisme i fer el que es pugui perquè, no és en les manifestacions externes on trobem l’essència de les coses, sinó furgant en el nostre interior. És allà on s’hi troben les pròpies respostes a les preguntes que la humanitat es planteja, tant ahir, com avui i sempre.

I és amb aquest esperit que volem compartir amb tothom els nostres desitjos de Pau i Fraternitat, tant pels homes de bona voluntat, com per aquells que s’entesten en escampar les seves mesquineses i egoismes, sacrificant els de tota la humanitat, invocant sovint, frases plenes d’enganys, amb les que volen enverinar la convivència. No escoltem les mentides i cerquem les nostres veritats. Bon Nadal per a tothom!