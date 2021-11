“Hell of an Office” és el primer videojoc premiat al Zoom Festival

El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya ha celebrat la gala de cloenda i lliurament de premis aquest dissabte a la nit, al Teatre Ateneu d’Igualada, en un acte presentat per la periodista Cristina Collado que ha comptat amb moltes cares conegudes del sector cultural català i espanyol i diverses autoritats. Enguany, el festival igualadí ha atorgat un total de 14 premis, que han recollit majoritàriament produccions del país, però també amb presència internacional. El certamen tanca la seva 19a edició, la més innovadora i multiplataforma, en què s’ha incorporat per primer cop una categoria de Videojocs a la Secció Oficial, noves plataformes -com un canal de Twitch -, nous continguts i noves tecnologies amb l’objectiu de convertir el Zoom en un festival audiovisual estratègic per al sector i el territori.

A la Secció Oficial, la pel·lícula italiana Carosello Carosone (2021), dirigida per Lucio Pellegrini i produïda per Rai Fiction, s’ha endut el Premi a la Millor Ficció. El jurat ha valorat que el film, ambientat en el Nova York de 1958 i que explica l’ascens al cim de les llistes internacionals d’èxits del pianista i compositor Renato Carosone, “retrata una època, una vocació i el sentit de la veritable amistat amb un esperit lúdic, que aconsegueix transmetre el somni del protagonista al espectador”. Així mateix, el jurat de la categoria de Ficció ha decidit atorgar una menció especial a la pel·lícula anglesa Help, dirigida per Marc Munden, produïda per The Forge i Chanel 4, per la seva originalitat i valentia en tractar un tema dolorós com el de la pandèmia a les residències i fer-ho “amb sensibilitat i sense artificis”.

El Premi al Millor Format d’Informatius i Esports és per al programa de debat per a la generació Z Gen Playz, de Playz de RTVE i The Story Lab, per ser una producció “amb temàtiques molt actuals dirigida de forma eficaç a l’audiència juvenil”. El jurat considera que dona veu a tertulians/es que no són els/les habituals, i que ho fa “generant consciència, diàleg i oferint punts de vista sobre els quals reflexionar d’una manera dinàmica”.

El guardó al Millor Format Cultural i Divulgatiu és per a El condensador de Fluzo, de RTVE i Lacoproductora, que repassa les grans catàstrofes que han sacsejat la humanitat, per “ser un format innovador de divulgació cultural i històrica barrejat amb la cultura pop i amb tocs d’humor que ens acosta la història des d’una perspectiva diferent”, i també s’ha valorat la capacitat de comunicació del presentador i col·laboradors del programa.

Pel que fa al Premi al Millor Programa d’Entreteniment, el jurat ha decidit que sigui per a BSO con Emilio Aragón, de Caribe Estudio i Movistar +, on Aragón homenatja el seu convidat principal a través de les cançons que componen la banda sonora de la seva vida. El jurat valora “la seva capacitat de transmetre emocions a través de la música i la paraula, i la seva posada en escena, tant de realització com d’escenografia, que fa que el programa sedueixi de principi a final”. En aquesta categoria s’ha decidit fer una menció especial al programa Radio Gaga de Movistar+, “per la seva capacitat d’explicar històries complexes d’una manera amable i sense creuar cap línia vermella”. Així mateix, el jurat reconeix la realització i la narrativa del programa, “que sap combinar l’humor i les històries personals des d’un punt de vista humà i càlid”.

El guardó al Millor Videojoc, que el Zoom Festival atorga aquest any per primer cop, és per a Hell of an Office, de 43 Studios, un endiablat joc de plataformes en primera persona. El jurat l’ha escollit d’entre els deu jocs finalistes “per la seva originalitat en el concepte i desenvolupament”, i ha destacat “el gran potencial de projecció” de l’empresa creadora. En aquesta categoria també s’ha fet una menció especial al videojoc CodedArena™, de Coded People, “per la iniciativa d’un grup de joves en el en el camp de la programació planejant un videojoc educatiu”.

A més dels premis de la Secció Oficial, al llarg de la gala de cloenda s’han lliurat també dos dels Premis d’Honor Zoom 2021, que han recollit el periodista Xavier Sardà i la productora Kosmos Studios, fundada per Gerard Piqué. Sardà ha estat guardonat per la seva trajectòria com a presentador de televisió i ràdio, “les seves innovadores aportacions en els continguts dels programes que ha dirigit i presentat i la seva capacitat de connectar amb l’audiència”. Actualment, presenta Obrim fil, un programa de debat setmanal de RTVE en què els ciutadans del plató són també protagonistes amb les seves opinions, preguntes i experiències. Per la seva banda, Kosmos Studios, dirigida per Oriol Querol -que ha recollit el premi- ha estat reconeguda pel “perfil emprenedor i disruptiu de la companyia en el model actual de consum de continguts esportius i d’entreteniment audiovisuals”. El festival també ha guardonat amb un dels Premis d’Honor d’enguany l’actor Joan Pera, que va recollir el reconeixement en l’acte d’inauguració del festival celebrat dimarts passat, 23 de novembre.

Com en la darrera edició, la Denominació d’Origen (DO) Catalunya, col·laboradora habitual del festival, patrocina el Premi DO Catalunya al Millor Format de TV en català, que s’ha decidit per votació popular a les xarxes i que ha estat per al programa Cover, de Mamba Media i TV3, un concurs musical digital, presentat per Miki Núñez i on artistes i bandes catalanes posen el seu repertori musical a disposició de l’audiència per buscar la seva millor versió.

Durant la gala també s’ha fet públic el guanyador del 1r Premi CIMA-Festival Zoom per la igualtat de gènere, impulsat juntament amb l’Associació de Dones Cineastes i Mitjans Audiovisuals (CIMA), que ha estat el programa Oh my goig!, de Betevé i Camille Zonca, “per la seva qualitat i originalitat com a nou format, tant en la realització com en el nou llenguatge, i per mostrar una societat diversa on els personatges femenins sustenten el pes de la història”. En aquesta categoria, el jurat ha fet una menció especial a Fibracat TV per “l’èxit en el seu primer any d’emissió i per la seva valentia de crear, en un moment difícil de pandèmia, una plataforma que dedica tota la seva programació a la dona i la tecnologia”.

Els Premis del 8è Showcase de Pilots de Ficció de Serielizados i Zoom Festival han estat atorgats també en aquesta gala de cloenda. El Premi del Públic, dotat amb 300€, ha estat per al pilot de ficció que ha obtingut més vots de l’audiència a Barcelona, Madrid i Igualada: Lourdes y Concha, de María Gómez-Comino. Pel que fa al Premi del Jurat, valorat en 1.500€ i decidit per un jurat format per professionals de l’audiovisual, s’ha atorgat a Querida Conchi, de Rafael Esteban Trujillo, ‘Rafillo’.

Aquest any s’ha estrenat el Premi al Millor Streamer de l’Any, que premia la creació de continguts audiovisuals a les xarxes socials. El guanyador s’ha decidit per votació popular a través de les xarxes del Zoom i ha estat l’influencer Ibai Llanos, locutor d’esports electrònics i creador de contingut a Twitch i YouTube.

Així mateix, aquest dissabte s’ha fet entrega del 1r Premi del Campionat de League of Legends que incorpora el festival, organitzat conjuntament amb TICAnoia. Aquest videojoc té més de 100 milions de persones registrades arreu del món. El torneig s’ha jugat 100% online durant el mes de novembre i la final es va poder seguir ahir en streaming a través del canal de Twitch del Zoom. L’equip guanyador ha estat Gaming Barcelona.

Una edició “d’èxit”

Després d’una edició, la del 2020, en què el Zoom es va haver de transformar en un festival completament virtual a causa de la pandèmia, enguany s’ha recuperat la presencialitat en bona part de la programació. L’acte d’inauguració es va fer dimarts al Cinema Ateneu amb prop d’un centenar d’espectadors, i aquest dissabte al vespre gairebé 500 persones han omplert el Teatre Municipal de l’Ateneu. La gala, que ha comptat amb l’actuació de la banda anoienca Lluna Plena, s’ha pogut seguir també en directe a través de la plataforma Zoom Live; al nou canal de Twitch del festival, retransmesa per l’igualadí Adrià Bes; a la plataforma de distribució de continguts audiovisuals en streaming XALA, de La Xarxa de Televisions Locals de Catalunya; i més tard (22.30h) s’ha pogut veure també a les televisions locals adherides a La Xarxa. També s’emetrà en diferit el divendres 3 de desembre pel Canal 33 (23h).

Aquesta 19a edició del Zoom Festival ha suposat “un èxit”, segons la direcció, ja que s’han assolit tots els objectius marcats, com l’obertura a nous canals -Twitch i la plataforma d’àudio Clubhouse, entre d’altres-, i abordant noves tecnologies i llenguatge com el blockchain aplicat a l’audiovisual. “S’han obert noves portes cap noves maneres d’entendre, donar visibilitat i gaudir dels continguts audiovisuals del futur, per a totes les generacions”, destaquen els impulsors del certamen igualadí.