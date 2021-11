Més d’un centenar de persones han assistit al V Meeting UEA Inquieta, l’acte de cloenda d’any de la comissió de treball de la Unió Empresarial de l’Anoia i que és a la vegada, l’acte acadèmic i social de referència de les dones empresàries, directives i/o professionals de la Catalunya Central; i que serveix per donar visibilitat a tota la tasca duta a terme durant l’any per aquesta comissió, i a la vegada, motivar i empoderar a la dona.

Aquesta edició ha presentat la seva faceta més reivindicativa: celebrant-se el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones per exigir l’erradicació de la desigualtat en qualsevol dels àmbits, i especialment, que s’acabi tot tipus de violència.

D’altra banda, El V Meeting ha constatat, una vegada més, la potència del teixit empresarial format per dones emprenedores, treballadores, professionals, empresàries de la comarca de l’Anoia; i ha comptat amb una nodrida representació d’autoritats com la vicepresidenta al Parlament de Catalunya, Alba Vergés; el president de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, Marc Castells; i regidors i regidores de l’Ajuntament d’Igualada; així com també, representants d’entitats empresarials de la Catalunya Central.

La resiliència des d’una vessant femenina

Durant el seu parlament, el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech, ha agraït la tasca duta a terme per les membres de la comissió

UEA Inquieta i que el Meeting “és un acte d’esforç, empoderament, visibilitat i reivindicació” i va animar a totes les presents a formar-ne part. També en el seu discurs, el president de la MICOD, Marc Castells, ha posat en valor la feina per la comissió i ha exposat que la comarca de l’Anoia i el seu teixit empresarial destaca per la seva resiliència i la gran tasca que es fa des de la comissió i la Unió Empresarial de l’Anoia per posar en valor tot aquest femení que hi ha al territori.

En aquest sentit, l’eix central d’aquest V Meeting UEA inquieta ha posat la mirada en la resiliència en clau femenina. En aquest sentit, l’acte ha comptat amb la ponència d’Emma de Llanos, directora de diversos programes de recursos humans i professora d’EADA i consultora. De Llanos ha ofert una ponència destacant la resiliència com una qualitat a treballar i aprendre.

L’acte ha estat conduït per la membre de la comissió UEA Inquieta, Anna Vilarrubias. La vetllada ha finalitzat amb l’esperat networking entre totes les persones assistents, que han aprofitat l’ocasió per saludar-se, generar relacions de negoci i intercanviar impressions.

Per tal de garantir la seguretat de totes les persones assistents, s’ha demanat prèviament i de forma obligatòria, el passaport Covid per accedir a l’acte o el certificat d’un test d’antígens o una PCR.

El V Meeting UEA Inquieta ha comptat amb el suport de l’Institut Català de les Dones; el patrocini de Mútua General de Catalunya i la col·laboració de Servisimó, Llucià Joiers i Ràdio Sala.