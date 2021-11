El govern demana que tothom extremi la prudència amb els dinars i sopars d’empresa de les pròximes setmanes. Els contagis de coronavirus augmenten i les festes de Nadal són a tocar. Ho ha dit el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en una entrevista al programa “Preguntes freqüents” de TV3. Argimon ha afirmat que, pel que fa als contagis, es preveuen dues setmanes de fort creixement, però que s’espera poder celebrar el Nadal a Catalunya amb certa tranquil·litat.

El conseller ha demanat molta cura en àpats familiars, però també en el context de l’empresa, en “aperitius i trobades de Nadal” i ha considerat que, malgrat que es tingui la pauta completa, un test d’antígens “no sobra mai”. Ha especificat que, fins i tot entre els mateixos equips dels hospitals, “ja se’ls ha demanat que no es faci perquè si hi hagués un brot, tindríem un problema seriós”.

La variant òmicron arribarà a Catalunya

Argimon també ha explicat que considera que ben aviat també tindrem casos de la nova variant òmicron del virus de la Covid-19, que s’ha detectat en diversos punts d’Europa, el primer dels quals a Bèlgica.

Per Argimon, la nova variant òmicron té molts condicionals. I afegeix: “No en sabem gaires coses, però sí que s’ha estès de manera més ràpida per Sud-àfrica”, el primer país on es va poder detectar i on només hi ha “un 24% de vacunats en una població d’uns 60 milions”. O es vacuna tota la població del món de manera global o serà difícil que ens en sortim, afirma el conseller.

Pel conseller, “aquí es vacuna pràcticament tothom, però Europa, els Estats Units, Austràlia el Canadà i el Regne Unit han de fer donatius de vacunes, o això costarà molt”. De noves variants, assegura, “n’aniran apareixent i és molt fàcil que surtin en els llocs on el virus es replica de manera més ràpida i intensa.”

Certificat Covid: reavaluació dilluns

Pel que fa al certificat Covid, el govern valorarà aquest dilluns quan pot tornar a ser obligatori per entrar a bars, restaurants i gimnasos després de la suspensió temporal pel col·lapse informàtic.