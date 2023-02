La Micod organitza un curs d’Autodefensa Feminista

Ja estan obertes les inscripcions per a la tercera edició del Curs d’Autodefensa Feminista “Fem Tribu!” organitzat per l’àrea d’Igualtat de gènere i LGTBI de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD). La formació té com a objectiu apoderar les dones i donar-los eines per defensar-se de les agressions a les quals estan diàriament exposades, ja sigui en l’àmbit laboral, quotidià o bé en l’esfera pública.

El curs es farà cada dimarts de 19 h a 21 h al Centre Cívic Nord d’Igualada, a la Sala d’Entitats, durant els mesos de març, abril, maig i juny. El curs d’enguany té un total de 12 sessions a on es treballarà la psicoteràpia feminista, l’autodefensa davant les violències masclistes normalitzades i naturalitzades, l’autodefensa en l’àmbit polític i públic, l’autodefensa sexual i afectiva, davant l’assetjament laboral i també treballaran l’autodefensa física i la consciència de l’espai. Tots els tallers aniran a càrrec de professionals en l’àmbit de l’educació feminista.

Per a les participants el curs té un cost de 15 euros, tot i que està valorat en 200€, i les inscripcions ja estan obertes.

El curs està obert a dones d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, la Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí, municipis integrants de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena. Per a més informació i per a fer les inscripcions es pot consultar la pàgina web www.micod.cat.