Garden Pizza: una de les millors pizzeries del món ofereix menús de grup perfectes per Nadal

La plaça de Cal Font d’Igualada acull un tresor gastronòmic reconegut a escala mundial: Garden Pizza, una pizzeria artesanal que combina la gastronomia de pizzes artesanals amb un espai únic ple de plantes. Recentment, aquesta cadena catalana ha estat inclosa per segon any consecutiu en la prestigiosa llista de les 50 millors cadenes de pizzeria artesanal del món, segons la guia 50 Top Pizza, aconseguint la posició número 34. A més, ha sigut l’única en rebre el guardó Green Oven 2024 per alta sostenibilitat, que premia la seva aposta per una cuina respectuosa amb el medi ambient. Aquest reconeixement internacional consolida Garden Pizza com un referent global, i és una excel·lent notícia per la gent de l’Anoia que sigui amant de la bona pizza artesanal.

Els menús de grup que ofereix Garden Pizza

Aquestes dates nadalenques, plenes de retrobaments i moments especials, no hi ha res millor que compartir taula amb els teus. Garden Pizza t’ho posa fàcil amb els seus menús de grup, pensats perquè celebris amb amics, família o companys de feina. Trobem que és la combinació perfecta entre gastronomia artesanal i un ambient càlid i festiu que farà que aquestes festes siguin encara més memorables.

Des de clàssics de la casa fins a propostes més creatives, els dos menús estan pensats perquè puguis triar el que més encaixa amb les necessitats del grup:

Menú Clàssic (23,5 €/persona): Ideal per si sou amants de les especialitats més emblemàtiques de Garden Pizza. Inclou entrants per compartir, una selecció de pizzes icòniques com la Margarita, la Barbacoa o la Porca Misèria, i una dolça Pizza de Nutella per postres. Begudes, cafè o infusió també estan inclosos.

Menú Plantastic (27 €/persona): Una opció més extensa i creativa amb entrants com nachos amb guacamole i amanida de burrata, i fins a deu opcions de pizzes, incloent-hi opcions més creatives com la Garden o la Caprese. Igual que el Menú Clàssic, inclou postres i begudes.

Ambdós menús requereixen un mínim de 10 persones i són una oportunitat excel·lent per gaudir de l’experiència gastronòmica que ha fet de Garden Pizza una de les millors pizzeries del món. Les reserves es poden gestionar fàcilment a través de la seva pàgina web, www.gardenpizza.cat.

Reconeixements internacionals: pizza amb passió i compromís

L’èxit de Garden Pizza no és casual. Fundada l’any 2018 al Vallès, la marca ha crescut amb una clara filosofia: oferir una pizza artesanal d’alta qualitat mentre promou valors com la sostenibilitat i l’ús d’ingredients locals i DOP italians. La massa fermentada durant 72 hores utilitzant la millor farina del mercat, aporta un sabor i textura únics, mentre que els productes DOP i locals garanteixen una qualitat excel·lent.

El passat 27 de novembre, Garden Pizza Igualada va escalar 12 posicions en el rànquing de 50 Top Pizza, situant-se en la posició número 34. A més, va rebre el premi Green Oven 2024, un reconeixement al seu compromís amb la sostenibilitat i la innovació ecològica. Aquest únic guardó destaca les iniciatives de Garden Pizza per reduir el seu impacte mediambiental, com l’ús de farina de bagàs i energies renovables.

Per què celebrar els dinars i sopars de Nadal a Garden Pizza Igualada

La ubicació privilegiada de Garden Pizza a la plaça Cal Font el converteix en un punt de trobada perfecte per aquestes festes. Amb espais amplis, un ambient verd i acollidor, i un toc especial que fa sentir com a casa, és ideal per a sopars d’empresa, trobades familiars o reunions amb amics. La seva oferta gastronòmica inclusiva, amb opcions veganes, vegetarianes i sense gluten, assegura que tothom pugui gaudir-ne. I no ens oblidem dels peluts de quatre potes: aquí, fins i tot els gossos són benvinguts!

Aquestes festes, el local mantindrà obertes les portes en dies especials com Sant Esteve (26/12), Cap d’Any (31/12), Any Nou (01/01) i Reis (06/01), oferint moments únics per gaudir d’aquesta pizza artesanal aclamada a nivell mundial.

No deixis passar l’oportunitat de celebrar aquest Nadal a un lloc tan especial com aquest. Reserva el teu menú de grup i dona’t el luxe de descobrir aquesta proposta gastronòmica reconeguda arreu del món. Les festes són per compartir moments que quedin gravats per sempre, i t’animem a fer-ho en un lloc que explica una història de passió i artesania.