Els veïns de la Font Vella recuperen la Fira de Nadal a l’entorn de Santa Maria i la il·luminació dels anys 70

El barri de la Font Vella tindrà aquest any un protagonisme especial. D’acord amb l’Ajuntament, els seus veïns han preparat una sorpresa: la recuperació de la primera il·luminació nadalenca que va tenir un barri de la ciutat, als anys setanta, i alhora, la Fira de Nadal deixarà la plaça de l’Ajuntament per a establir-se a la plaça Pius XII, el carrer Nostra Senyora de la O, i a la plaça del Pilar, a l’entorn de la basílica de Santa Maria. La Fira nadalenca s’obrirà aquest divendres.

El regidor de Relacions Institucionals, Pere Camps, explicava dimecres que “també traslladem el Pessebre de l’artista igualadina Teresa Riba, de manera que es pugui apreciar millor”. A la plaça de l’Ajuntament, tot i no haver-hi la fira nadalenca, hi ha preparada “una intensa oferta lúdica familiar”.

La portaveu de la comissió de veïns del Barri de la Font Vella, Antònia Bisbal, recorda que l’objectiu de l’entitat en iniciar la seva activitat fa més de mig segle “era consolidar les festes del Pilar, però també recuperar tradicions familiars que s’havien anat perdent, com és el cas de l’Ou com Balla, i l’any 1978, la Fira de Nadal”.

Bisbal recorda que “en aquells anys no hi havia gaire il·luminació nadalenca més enllà dels carrers principals, i nosaltres vam ser el primer barri en tenir-ne, gràcies a la iniciativa dels veïns”. El material es va anar confeccionant i guardant a l’església del Roser, en aquells temps no massa cuidada. Gràcies a la iniciativa de Josep Salla i una colla de gent l’església va començar a tenir color, amb l’aportació d’altres parròquies i l’ajuda de molta gent. Part d’aquell material que es feia servir per il·luminar els dies nadalencs al barri s’ha conservat, i ara es podrà veure.

Il·luminació al passeig i música i contes al niu màgic de Cal Font

El passat divendres es va inaugurar la il·luminació nadalenca del passeig Verdaguer, amb una alta participació de públic. Moltíssima gent portava al damunt unes “cuques de llum” que van donar color a l’acte. En general, l’acollida entre els igualadins a la il·luminació del Passeig en tot el seu llarg recorregut ha estat molt positiva.

També diumenge va iniciar-se el Calendari d’Advent amb l’encesa de la primera bombeta de les 24 que hi ha al Niu Màgic de Cal Font. Els fanalers i fanaleres, com en els darrers anys, cada dia explicaran una petita història als infants.

L’escenari Màgic de Cal Font aquest any estrena canvi d’ubicació a la plaça. Novament té com objectiu ser una plataforma per a les entitats, corals, grups i escoles d’arts de la ciutat, per a què hi puguin mostrar les seves creacions, durant el mes de desembre, després de la història diària del calendari d’advent. Les actuacions s’iniciaran totes a partir de les 19.15 h.

El dissabte 7 de desembre l’escenari acollirà l’actuació de la Coral Gatzara, el 9 de desembre serà el torn del Cor de Xauxa. Laura Rojas i el Cor de Gòspel actuaran el 10 de desembre. La coral Mig To serà la protagonista del concert del dia 12 de desembre. El gòspel tornarà a omplir de música i ritme l’escenari màgic el dia 13 de desembre. Q Arts actuarà a l’escenari màgic de Cal Font el dia 14 de desembre. Les actuacions seguiran el 18 de desembre amb l’Aula Escola de Dansa. Dijous, 19 de desembre, serà el torn de l’Escola Municipal de Teatre La Tarima. Divendres, 20 de desembre, abans de la Cantada de Nadales de la plaça de l’Ajuntament, l’Escenari Màgic acollirà els balls de l’Agrupació Folklòrica d’Igualada. El 21 de desembre serà el torn de les cançons de la Coral La Llàntia i l’endemà, 22 de desembre, de la Coral Juvenil Xalest. Dilluns 23 de desembre actuarà Bitrac Dansa i el 27 la Coral Merlet.

El dia 31 de desembre arribarà el torn de celebrar, un any més, el Cap d’any infantil a la Plaça de Cal Font. Amb aquestes presentacions teatrals i les activitats programades, Igualada encén l’esperit nadalenc, oferint als ciutadans i visitants una experiència única per començar la temporada de festes amb alegria i màgia.

El Niu Màgic enguany estrena decoració en la seva part central inspirada en la pell de qualitat que s’adoba a la ciutat i que ha estat donada per Curtits Badia.