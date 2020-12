Festes adaptades a la pandèmia a Montbui

Tenint en compte la situació de pandèmia de covid-19, enguany a Montbui els infants del municipi van poder lliurar la carta al patge a través de dos sistemes.

D’una banda, tant a Mont-Àgora com a l’Ateneu Cultural i Recreatiu es va habilitar una Bústia Física, la Bústia Reial, on els infants podien dipositar les seves cartes amb els desitjos. D’igual manera, una de les novetats més destacades va ser la possibilitat que els infants i adults del municipi (tothom que ho desitgés), pogués adreçar-se per videotrucada als Patges Reials Hamend i a la Patgessa Alika.

Les videotrucades amb els Patges Reials s’han fet des del dia 24 de desembre, i finalitzaran el dia 3 de gener. Es realitzen en diferents horaris, adaptats a les necessitats de les famílies. Per poder rebre la trucada dels Patges Reials, cal que els interessats omplin el corresponent formulari que es troba penjat a la web municipal www.montbui.cat, i també a les xarxes socials municipals.

Cal recordar d’altra banda que la màgia del Nadal està ben present a Montbui, l’”Arbre dels Desitjos”, que ja està ple de peticions i desitjos de la ciutadania. Aquest arbre està ubicat a la Plaça de l’Ajuntament i rep les peticions en forma de targetes que poden adquirir a diferents establiments del municipi.

Continuen celebrant-se diferents activitats nadalenques

El dijous 24 de desembre a partir de les 8 del vespre va tenir lloc l’activitat de reflexió solidària i humana “El silenci del Nadal”. Una vintena de persones es van donar cita a la Plaça de l’Ajuntament de Montbui per compartir un espai de reflexió humà al voltant de la celebració de les festes nadalenques, enguany emmarcades en un atípic context de pandèmia global. Diferents persones i entitats del municipi van impulsar aquesta tradicional trobada, que va incloure la lectura d’un manifest sobre els valors de les persones a l’hora de celebrar les festes nadalenques.

Enguany no es van poder celebrar les Misses del Gall (condicionades per les restriccions horàries), però sí es van oficiar les tradicionals Misses del dia de Nadal (primer a les 11 a la parròquina de Sant Maure, i a les 12 a la de Santa Margarida).

5 de gener: cal estar atents al cel…i a les xarxes socials

El 5 de gener, a partir de les 12 del migdia, està previst que el cel de Montbui aculli la presència dels Reis de l’Orient, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Des de les terrasses i balcons, no pas a peu de carrer, es podrà veure l’arribada de Ses Majestats.

I també està previst que el proper dia 5 de gener a partir de les 17.00 hores es realitzi una rebuda telemàtica a Ses Majestats els Reis de l’Orient. Es tracta d’una rebuda institucional retransmesa en streaming per la pàgina web municipal i el Facebook de l’Ajuntament.

En aquest acte, es farà efectiva la lectura del desitjos per part del nens i nenes de les escoles García Lorca i Antoni Gaudí guanyadors del concurs de cartes a Ses Majestats. Des de la Comissió de Reis Nucli Urbà es recomana a la ciutadania que consultin els mitjans informatius nunicipals (especialment xarxes socials per poder seguir els diferents esdeveniments).

Cal remarcar que les activitats de la Festa de Reis s’adaptaran, en tot moment, a l’evolució dels protocols sanitaris.

Des de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui s’exigeix en totes les activitats presencials ús obligatori de mascareta, higiene de mans amb gel hidroalcohòlic i respecte de les distàncies de seguretat.