S’acaba l’any 2020 i es un bon moment per a fer una aturada per mirar enrere i fer balanç. Igualada Comerç tot i està immersa en les campanyes de Nadal i de l’especial 365, ha volgut fer una valoració d’aquest any que acaba.

Aquest 2020 ha estat molt intens i al mateix temps molt atípic, amb moltes dificultats però a l’hora amb moltes oportunitats. Des de l’Associació de comerciants d’Igualada es valora molt positivament aquesta experiència perquè s’ha hagut d’aprendre i adaptar-se constantment.

Dintre de la tasca d’Igualada comerç s’ha pogut donar cobertura en tot moment als associats durant tot l’any. Sobretot en els moments complicats del confinament que s’ha treballat intensament per estar costat dels comerciants, facilitant material de prevenció, atenent consultes i sobretot en la recerca d’ajudes en les diferents administracions. Han estat moltes les gestions que d’alguna manera o altre han donat el seu bon resultat.

El mès positiu d’aquest any ha estat la reorganització interna d’Igualada Comerç per donar un impuls a l’activitat de promoció i dinamització del comerç local. Al mateix temps per consolidar el servei i assistència a l’associat.

Es destaca com activitats la nova acció feta a el European Balloon Festival i l’edició de setembre de la botiga al carrer amb totes les mesures de seguretat i amb rellevants novetats. També la campanya especial Igualada Comerç 365 que sa dut a terme aquest darrer trimestre amb accions per tots els públics (gimcana pels més petits, sortejos de xecs regals, dinàmiques de carrer, sortejos especials de 1000 euros, visites guiades per la ciutat a l’entorn del comerç).

Una feina que també s’ha iniciat i consolidat és la d’actualitzar i ampliar els acords de col·laboració i de servei amb empreses i entitats per a poder beneficiar als comerciants.

La mirada esta posada en aquest pròxim 2021 a on s’haurà de mantenir la dinàmica de promoció i dinamització del comerç igualadí. Són molts els projectes que es tenen al cap per tirar endavant, amb idees innovadores. Destaquem l’edició d’un Fòrum sobre el comerç de proximitat en l’àmbit nacional. També es posarà en marxa “la Ubic” la e-bike de transport sostenible que disposa l’entitat.

La Junta Directiva també vol agrair a l’Ajuntament d’Igualada, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal de l’Anoia, i a totes les empreses, mitjans de comunicació i entitats que han estat donant suport i fent costat al comerç local.

