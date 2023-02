El proper 8 de març es celebrarà una nova jornada reivindicativa pel Dia Internacional de les Dones. Més enllà dels actes que es facin el dimecres de la setmana que ve, a la Conca d’Òdena s’han organitzat una seixantena d’esdeveniments per commemorar-lo i a la resta de municipis de la comarca també hi ha altres actes previstos. Aprofitant que s’apropa el dia, us preguntem:

