La Generalitat crearà un Bus Exprés entre Igualada i Vilanova i la Geltrú

La Generalitat preveu crear una ruta de bus exprés entre Vilanova i la Geltrú i Igualada a partir del 2024, un cop estigui enllestit el desdoblament de la C-15. Ho ha anunciat aquest dimarts el delegat del Govern al Penedès, el tousenc David Alquézar, en una trobada amb la premsa. Alquézar ha assegurat que les obres “avancen a un ritme correcte” i ha lamentat les afectacions que estan generant a la mobilitat intercomarcal.

Alquézar ha garantit que les afectacions “més greus” de les obres de la C-15 acabaran “els propers mesos”, i ha recordat que la inversió de l’obra és de 79 MEUR. Sobre la seva finalització, preveu que es pugui posar en marxa tota l’ampliació durant el 2024. Serà aleshores, ha dit, quan el Govern implementarà una línia de bus ràpida que recorrerà l’Eix Diagonal entre Vilanova i Igualada. “El posarem en marxa tan aviat com sigui possible”, ha apuntat, sense donar més detalls.

En clau vegueria, ha avançat que enguany es completarà el desplegament dels Serveis Territorials (SSTT) amb les quatre últimes conselleries pendents d’aterrar al Penedès: Interior, Igualtat i Feminismes, Justícia i Drets Socials, i Presidència. La previsió és que la seva implementació segueixi el repartiment equitatiu que s’ha seguit fins ara entre les quatre capitals comarcals.

D’altra banda, Alquézar ha refermat que aquest 2023 es posarà en marxa la Regió Sanitària del Penedès, si bé no ha precisat quan serà. En matèria de Salut, ha ressaltat les inversions previstes per als hospitals del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf -8,6 MEUR-, per desencallar l’ampliació de l’Hospital del Vendrell -0,5 MEUR- i per l’Hospital d’Igualada -5,5 MEUR-. Respecte el CAP urbà de la capital de l’Anoia, ha dit que no hi ha cap partida assignada però ha assegurat que “s’hi està treballant de forma continua i compromesa”.