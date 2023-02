Festival de joc i gols

CF IGUALADA 4

ALPICAT 0

Els igualadins rebien al cuer de la categoria amb la mentalitat de seguir amb la dinàmica del duel previ a l’aturada per Carnaval. El conjunt d’Agus Isabel va sortir amb tot, pressionant i inquietant la porteria rival des del xiulet inicial. Al minut 17, en una gran centrada de Bilal, Franc saltava per sobre dels centrals lleidatans i obria el marcador. Un gol que va donar molta tranquil·litat a uns blaus que es van mostrar molt sòlids en totes les fases del joc.

El conjunt blau estava molt ben assentat al terreny de joc i en una nova pressió al mig del camp, Olmo robava i cedia a Franc, que donava la passada clau a Arnau, per fer el segon gol. S’arribava al descans amb la sensació que l’equip estava molt bé en tots els aspectes.

A la represa, l’Igualada no va afluixar en cap moment. A l’equador de la segona meitat Pedro assistia a Bilal per fer el tercer gol i liquidar el partit. Però els blaus no van voler deixar dubtes i Franc va fer el quart i últim gol de l’enfrontament.

Tres punts més que es quedaven a Les Comes i els igualadins ja es preparen per la visita del Sant Cugat, el proper diumenge.