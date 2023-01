Els Mossos d’Esquadra alerten d’un nou cas de ciberestafa

Els Mossos d’Esquadra han alertat els darrers dies, a través del seu compte de Twitter, d’una nova modalitat de ciberestafa. En aquest cas, els estafadors envien correus electrònics fent-se passar per la Seguretat Social amb la intenció de robar les dades bancàries de les víctimes.

Compte amb aquest fals correu de la Seguretat Social per pagar impostos. Si el reps, no cliquis l’enllaç, és un #Phishing i et poden robar dades bancàries i privades del teu dispositiu #StopEstafes @osiseguridad pic.twitter.com/7smeAnhtRc — Mossos (@mossos) January 13, 2023

Per alertar a la població, la policia catalana ha avisat que no s’ha de clicar en cap dels enllaços sospitosos que ens puguin arribar. Segons expliquen, el correu electrònic que arriba a les víctimes, els demana de clicar en un enllaç per fer la liquidació d’impostos i és en el moment de clicar en l’enllaç que aprofiten per infectar el dispositiu.