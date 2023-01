Derrota al camp del líder

CFJ MOLLERUSSA 1

CF IGUALADA 0

Els anoiencs tenien el que possiblement sigui el partit més complicat de la temporada. Visita al camp del millor equip de la lliga. Cap derrota en les dotze anteriors jornades, amb una solvència increïble.

L’equip d’Agus tenia un repte majúscul, arribant amb una mala dinàmica de resultats. No obstant, l’Igualada va donar la cara en tot moment.

En una primera meitat molt intensa i on els contactes eren evidents en les dues àrees, cap atac es va saber sobreposar a les defenses, que es mostraven molt sòlides. Arribar als balcons de les àrees era molt difícil i les jugades més perilloses en els primers 45 minuts van ser xuts molt llunyans i tímids. Una primera meitat molt entretinguda pel xoc de migcamps.

A la represa, els locals van intensificar la seva pressió. Els igualadins van saber trobar la manera de sortir de manera molt eficient, generant alguna transició que no es va poder concretar. Un partit de futbol molt disputat, que es va anar decantant cap al costat dels del Pla d’Urgell. Mica en mica, es van donar algunes arribades amb perill, però el cop definitiu va ser al minut 69. Jugada per banda dreta, centrada i en una rematada interceptada per la defensa de l’Igualada, el davanter local aprofitava la pilota morta dins de l’àrea per fer l’únic gol del partit.

Des d’aquell moment, el Mollerussa va replegar files i va buscar defensar els tres punts. Els igualadins, amb jugades aïllades, va poder generar alguna oportunitat, però la gran contundència local va impedir poder fer l’empat.

Una nova derrota competida dels blaus, que buscaran els tres punts, el pròxim diumenge, a Les Comes, davant el Sabadell.