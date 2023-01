Es presenta un àlbum de fotos d’imatges inèdites sobre les festes vilanovines del franquisme

Un centenar de persones van compartir divendres la presentació de l’àlbum fotogràfic “Avui és festa… Memòria gràfica cultural, festiva i familiar de Vilanova del Camí 1939-1975”. L’àlbum es pot comprar per 3 € a l’Estanc 1 i 2; i a la Llibreria +KLlibres. Els cromos, que es distribuiran en paquets durant 8 setmanes, es poden demanar de manera gratuïta als mateixos establiments i a les OAC de l’Ajuntament i del Casal de la Gent Gran i al Punt Telemàtic.

El projecte, que lidera la regidora de Cultura Carlota Silva, ha comptat amb la col·laboració d’una trentena de famílies i entitats vilanovines. La regidora va mostrar-se orgullosa de la participació ciutadana i va reconèixer que no s’imaginava que la iniciativa tindria tant d’èxit i que hi hauria famílies senceres i entitats que s’implicarien tan a fons en el projecte. Carlota Silva els va agrair l’aportació de fotografies i altres recursos gràfics que han estat molt útils per poder confeccionar aquest àlbum, així com per nodrir l’arxiu municipal.

Teresa Roig i Josep Casanovas han estat dues de les persones que han col·laborat activament en el projecte i divendres van compartir la seva experiència amb el públic assistent.

El fet de recuperar imatges antigues, de tornar-les a veure, de parlar-ne… va dir Teresa Roig, va activar records, vivències i experiències d’una altra època i això suposa també un trasbals emocional.

Durant el procés, va dir Josep Casanovas, han fet alguna troballa interessant com algunes imatges del seu pare, de petit, en calces curtes jugant a futbol en un carrer de terra encara sense asfaltar.

Gràcies a la complicitat de la ciutadania, s’ha pogut editar aquest àlbum de cromos, que per les seves característiques pot resultar molt interessant tant als petits com als grans. L’àlbum recull instantànies, moltes d’elles inèdites, de diferents festes, celebracions i tradicions de Vilanova del Camí durant el franquisme.

Amb aquest àlbum, va dir l’alcaldessa Noemí Trucharte, recuperem una part de la nostra història. Com a comunitat, va destacar l’alcaldessa, hem de lluitar contra l’oblit del passat i contribuir, cadascú des de les seves possibilitats i amb els seus recursos, en la recuperació de la memòria històrica del nostre municipi.

Actualment, va continuar explicant, som el que som, gràcies en bona part, a la tasca que van fer els homes i les dones que van viure abans que nosaltres. Som hereus de civilitzacions i cultures mil·lenàries.

La publicació “Avui és festa…” segueix el pas del calendari festiu de l’any i compta amb imatges tan curioses com les d’una matança del porc, la primera arribada dels Reis d’Orient a Vilanova o les desaparegudes festes de la plaça major. Una acció de recuperació de memòria de Vilanova del Camí que ha anat preparant-se des del març del 2021.

L’àlbum es pot adquirir als estancs 1 i 2 de Vilanova del Camí, a la llibreria +K Llibres, al preu de 3 €. Una vegada comprat, es pot recollir de forma gratuïta els cromos que aniran arribant en paquets, durant vuit setmanes. Es podran recollir als mateixos establiments on es ven l’àlbum i a les OAC de l’Ajuntament.

Durant la presentació de l’àlbum també es va destacar la tasca d’Albert Vendrell i de Pau Parcerises de Quartada Disseny, autors de la imatge de la portada de l’àlbum; i a Manolo Cano, pel disseny de la publicació impresa a Gràfiques Vilanova. Així mateix es va fer un reconeixement especial a Pau Durán que ha estat el coordinador i l’ànima d’aquest projecte que, des de Cultura, volen que tingui continuïtat.