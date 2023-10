Els Moixiganguers es preparen per la XXIX diada de la colla

Aquest dissabte a les sis de la tarda se celebra, a la plaça de l’Ajuntament, la XXIX Diada dels Moixiganguers d’Igualada. Els morats actuaran amb els Castellers de Vilafranca i els Capgrossos de Mataró, dues de les colles punteres del món casteller.

L’actuació serà l’última dels igualadins a casa i és una de les més importants que els queda aquesta temporada. És per això que la colla té objectius molt ambiciosos pel que fa a castells. Els Moixiganguers es podrien plantejar el 3 de 9 amb folre, un castell que encara no han fet aquesta temporada, el 4 de 8 amb agulla, inèdit per la colla o el pilar de set amb folre, que seria una altra estrena històrica.

Els resultats dependran de l’assaig especial de divendres a les 21:30, i de la gent que siguin a plaça. Per aquest motiu, els moixis fan una crida a tota la ciutat a ser dissabte a la plaça de l’Ajuntament i donar un cop de mà a la colla local.

Després de l’actuació, els Moixiganguers organitzen una festa, oberta a tota la ciutat, al pati del Museu de la Pell que començarà a dos quarts d’onze amb el concert del grup Vizuri, seguit per 3 de Pego a dos quarts d’una i, acabarà amb Salmó Fumat a partir de dos quarts de tres i fins a les cinc.

Aquest dimecres, el cap de colla dels Moixiganguers, Jordi Moreno, va fer la presentació oficial de la diada a l’Ajuntament d’Igualada acompanyat de la regidora de cultura, Carme Riera, i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells.