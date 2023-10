“Kasumay”, de Circ Los, al Teatre Municipal l’Ateneu, de la mà de Xarxa

El grup Xarxa Igualada torna a apostar per una proposta que aproparà el circ a les famílies, el diumenge 22 d’octubre, a les 6 de la tarda, amb l’espectacle Kasumay, de Circ Los.

Humor i risc es fondran al Teatre Municipal Ateneu amb diverses disciplines: monocicles, malabars, acrobàcia, trapezi, antipodisme o patins acrobàtics.

KASUMAY

Adrian Swarzctein dirigeix l’espectacle Kasumay a partir d’una idea original de Mireia Cuenca Molero. Aquesta paraula és d’origen senegalès i significa “Hola, què tal?”, una manera perfecta de començar qualsevol relació. Els artistes són els brasilers Antonio Correa i Igor Buzato i la catalana Rosa Peláez. Emilio Conti n’ha fet l’assessorament musical; Paulette Sanmartin, el vestuari i Alan Alanito i Josep Sebastià, les estructures.

Tres persones molt diferents entres elles, es troben al voltant d’una taula. És possible que estiguin esperant la trucada que canviarà les seves vides. Ens sorprendran les seves reaccions i ens divertirà el caràcter de cada una d’elles.

A vegades és difícil bregar amb la personalitat i el comportament dels altres, però res del que és l’ésser humà ens és indiferent. Així que els tres personatges hauran d’aprendre a conviure els uns amb els altres i suportar les seves bogeries.

Kasumay transporta els espectadors a un univers particular i únic, ambientat als anys seixanta i setanta, amb el circ com a vehicle idoni, per explicar-nos la història de com aquests tres personatges aconseguiran acceptar-se i comprendre que junts vivim millor, i que amb humor podem superar qualsevol obstacle.

CIRC LOS

La companyia neix l’any 2006 amb l’espectacle La història dels tigres de circ protagonitzat per Boris Ribas i Joan Arqué. Més tard es crea l’espectacle Memòries d’un tigre de circ, una coproducció amb la companyia Grupo Contadores de Historias en Brasil. Però és amb el Cabaret paròdia on el Circ Los realment guanya força, amb números en format de cabaret amb només tres artistes: Boris Ribas, Igor Buzato i Rosa Peláez, un magnífic espectacle que combina l’humor, la música, la poesia visual i les tècniques de circ més agosarades.

Segueixen creacions com Xarivari Blues amb la incorporació dels artistes Roberto Carlos Ramalho i Antonio Correa Firmino, espectacle rodó i fascinant amb molt de ritme. Circ Los és una companyia fresca i molt dinàmica, gaudeix amb la creació de nous projectes i espectacles i se supera dia a dia.

Les entrades tenen un preu de 7 euros i de 5 euros per als socis de La Xarxa d’Igualada. La venda d’entrades es fa per internet a https://teatremunicipalateneu.cat/la-xarxa/ i a la taquilla del teatre el mateix diumenge, des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.