Excursió a Collbàs de l’Agrupament Escolta La Flama

Aquest mes d’octubre, els escoltes de l’Agrupament Escolta La Flama han iniciat el nou curs amb emoció i satisfacció, com no podia ser d’altra manera, amb la mítica excursió d’inici de curs a Collbàs, com ja és tradició des de fa un munt d’anys.

Així doncs, el dissabte 14 a les 9 del matí, monitors i escoltes es van reunir al Cau per donar el tret de sortida a l’excursió, i es van posar en marxa direcció a l’Ermita de Collbàs. Durant el trajecte van passar per la Font del Cargol, que ells mateixos es van decidir a fer un voluntariat per restaurar-la ara fa uns anys; tot i que actualment es troba greument afectada degut a les obres.

Un cop arribats als dipòsits de Vilanova, mentre carregaven piles tot esmorzant, van tenir la visita sorpresa del Doraemon, el Nobita, i tota la seva colla. Venien des de Sarroca de Bellera, Lleida, on els passats campaments d’estiu van acompanyar els escoltes en mil aventures. Cansat del viatge, el Doraemon va proposar utilitzar un dels aparells de la seva butxaca màgica per transportar-se fins a Collbàs i no haver de caminar més; cosa que va agradar a la seva colla.

Poc s’esperaven que s’equivocaria d’aparell i acabaria esborrant-los tots els records del cau. Per ajudar-los a recuperar la memòria, durant la resta del camí cap a Collbàs, els escoltes van anar fent un seguit de jocs i proves relacionats amb les tradicions del cau: danses, cançons, jocs… Va ser una gimcana en la que des dels castors i llúdrigues, els més menuts de l’Agrupament, fins als Ròvers, els més grans, s’ho van passar d’allò més bé.

Quan per fi van aconseguir arribar fins a l’Ermita, van gaudir d’un merescut dinar tots plegats per, després d’una estona de descans, començar a enfilar novament cap a Igualada. Durant el camí de tornada els escoltes van poder gaudir de la natura i paisatges que els envoltaven, descobrint molta de la flora de la comarca i recol·lectant els nombrosos fòssils que il·lusionats buscaven pel terra. Després d’una petita parada per berenar a Santa Margarida de Montbui, l’excursió s’anava acabant amb les motxilles dels escoltes plenes d’anècdotes divertides i l’alegria d’haver passat un fantàstic dia en bona companyia.