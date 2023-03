El Monbus CB Igualada es complica la vida

Eduard Tejero i Miquel Bernardí van estar massa sols a pista i molt ben acompanyats a les grades, amb el pavelló de Les Comes ple fins dalt i una ambient espectacular. Mentre la parella de pivots del Monbus CB Igualada anotava 19 punts cadascú, el següent jugador amb més punts va ser Lluc Sala, amb 5. I tot i això el conjunt d’Òscar Navarro va tenir opcions d’emportar-se el partit fins a l’últim moment. A falta de 14 segons, i amb el marcador 60-63, els locals van tenir possessió per empatar el partit, però el triple de Dagà va tocar ferro i el rebot per l’Esparreguera deixava el partit vist per sentència. Es tracta d’una derrota molt dura, que torna a enfonsar als igualadins a places de descens directe i que complica les opcions de permanència. Les cares de tristesa i decepció dels jugadors blaus ho deien tot a l’acabar el partit.

El Monbus CB Igualada va anar pràcticament tot el partit per darrere, arribant a un màxim desavantatge de 12 punts (35-47) a l’equador del 3r període. De fet, els igualadins només van estar per davant en el marcador durant un parell de minuts entre finals del primer període i inicis del segon. Mentre l’Esparreguera anotava a base del talent individual dels seus jugadors exteriors, amb molts atacs jugant-se la a l’u contra u de fora a dins, els atacs de l’Igualada buscaven el joc interior. I quan els visitants van aconseguir col·lapsar la zona, l’atac igualadí se’n va ressentir. No entraven els triples (4/23) i d’això se n’aprofitaven els visitants.

Després d’un inici en què es podien notar els nervis per part dels dos equips, amb l’Igualada fallant diversos tirs senzills sota cistella, les emocions es van anar estabilitzant i la igualtat va imperar en el marcador durant pràcticament tota la primera meitat. L’empenta dels més joves, amb Arnau Baltà i Lluc Sala anotant en els primer compassos de partit, va donar pas a un segon quart en què va destacar la figura de Miquel Bernardí. A mitjans del segon període, però l’Esparreguera va agafar un avantatge de 10 punts (29-39), que els locals van poder reduir ràpidament a 4. Però un triple sobre la botzina just abans d’arribar al descans deixava el marcador en 35-42.

L’equip d’Òscar Navarro va sortir tocat a l’inici del tercer quart i va estar quatre minuts sense anotar, moment en què els del Baix Llobregat van aconseguir el seu màxim avantatge. I la reacció va arribar de la mà d’Edu Tejero, que es va posar l’equip a l’esquena i va reduir de nou les diferències fins els 4 punts (47-51) al final del tercer període.

En els darrers deu minuts va seguir la gran igualtat en el marcador, però amb l’Esparreguera sempre per davant. Els igualadins entraven en bonus a falta de cinc minuts per acabar el partit i això donava aire als visitants, que anaven sumant des del tir lliure. A falta d’un minut i mig, els anoiencs perdien de sis punts, però aquest equip no es rendeix mai i va arribar a tenir un triple força alliberat que Dagà va acabar fallant. El Monbus CB Igualada torna a la zona de descens.

Queden quatre finals

Al Monbus CB Igualada li queden 4 partits sortir de la zona de descens directe i, com a mínim, acabar la lliga en places de promoció de permanència. El millor de tot és que depèn d’ell mateix per aconseguir-ho, però hauria de guanyar els quatre partits restants. Els d’Òscar Navarro visitaran Valls i la pista del Martinenc i rebran a l’Es Castell i el Barça a Les Comes. Especialment important serà el partit contra els balears, que ara mateix estan una victòria per sobre dels igualadins, que els van guanyar en el partit d’anada.

La primera d’aquestes quatre finals serà aquest dissabte (18h) a la pista del CB Valls. Els de l’Alt Camp jugaran sense cap pressió ja que no tenen opcions de disputar la fase d’ascens i ja estan salvats matemàticament. Així doncs, el Monbus CB Igualada haurà de sortir amb tot per intentar aprofitar-se d’un rival a qui li pot faltar motivació per encarar el partit.